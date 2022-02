Además, la circense se ha visto en la obligación de responder a los que la critican por aparentemente "no tener barriga" . Con una fotografía en la que muestra orgullosa su curva de la felicidad, Niedziela ha lanzado un zasca con la intención de acallar este tipo de comentarios tan dañinos.

"Para todos aquellos que dicen que no tengo barriga, que no se me nota y que nunca la enseño...mirad qué barbaridad", ha señalado la catalana que ha compartido con sus fans la única fotografía que verá la luz de una sesión fotográfica en la que ha inmortalizado esta dulce etapa que ha preferido llevar algo más de puertas para dentro.