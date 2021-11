Noemí Salazar no puede más. La exconcursante de ' GH VIP' ha estallado tras el episodio de racismo que acaba de vivir a través de sus redes sociales. Un desagradable momento que ha querido denunciar públicamente después de que uno de sus seguidores no solo se conformase con atacar e insultar a la etnia gitana, sino también con dirigir su mensaje de odio hacia lo más importante de su vida: su hija .

Mimi, la hija de Antón y Noemí, acaba de cumplir siete añitos. Sus padres quieren para ella la mejor educación y por ello no han dudado en apuntarla a clases de inglés. Una actividad que la pequeña realiza desde casa y con la que, si trabaja duro, conseguirá que se le abran muchas puertas en el futuro.

Orgullosa de ver a su hija Mimi practicando un segundo idioma, la 'reina del brilli-brilli' quiso publicar un storie a través de su cuenta de Instagram de su 'tesoro' estudiando. Una inocente publicación tras la que ha recibido un terrible mensaje que no ha podido pasar por alto: " Una gitana hablando inglés jajajaj".

Pero esa no ha sido la única acusación e insulto a su raza que ha recibido la exconcursante de 'Gran Hermano' por parte de esta usuaria, con poca educación y nada de empatía, que dice ser psicóloga. Noemí Salazar, a quien conocimos gracias al programa 'Gipsy Kings', lleva años ligada al mundo de la televisión y tiene varios negocios propios que compagina con su faceta de influencer, la cual le aporta una buena cantidad de ingresos. Todo ello permite a la 'pijitana' disfrutar de un alto nivel de vida y lujos al alcance de muy pocos.

"Que tú no te veas capacitada para ganar dinero sin recurrir a la droga, no significa que los demás no seamos capaces de ganarnos el dinero para vivir bien y, además, honradamente. Créeme, con esfuerzo, constancia y sin tanto criticar se puede ganar dinero legal", contesta educadamente a su 'hater' desvinculándose totalmente del negocio del narcotráfico de drogas.