El pasado fin de semana Noemí Salazar sopló las velas de su 30 cumpleaños . La exconcursante de GH VIP tiró la casa por la ventana y organizó una fiesta por todo lo alto en la que no faltaron detalles. Tanto es así, que hasta días después y aún con la resaca del convite, la propia Noemí no fue capaz de apreciar y de entender la magnitud que había tenido su día especial.

"Aún sigo flipando con la fiesta que me prepararon por mi cumple. No había sido capaz de ver todos los detalles hasta que hoy me han enviado las fotos y he seguido viendo detalles… ¡sois increíbles chicos mil gracias por todo!", escribe la pijitana en sus redes mientras menciona a la empresa organizadora de eventos y a la productora que la acompaña en sus momentos más especiales.