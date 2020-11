Una fiesta diferente a la de otros años debido a la pandemia que estamos viviendo y que nuestra ‘pijitana’ favorita ha decidido celebrar en su propia casa. “Os dejo este cachito del cumple de Mimi. Este año fue en casa, no pudimos celebrarlo como otros años, pero eso no fue excusa para que no fuese un día especial y que se lo pasarán genial”, ha escrito la ex gran hermana junto a un vídeo en el que ha mostrado parte de la fiesta de su pequeña.