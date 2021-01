La extronista de 'MyHyV' ha concedido a sus fans la oportunidad de que le pregunten sobre cualquier aspecto de su vida y, como era de esperar, no han faltado las preguntas sobre el padre de su pequeño. Aunque la influencer ya concedió una entrevista para 'Outdoor' hablando sin tapujos sobre la tormentosa relación con su ex, el final de su historia de amor sigue generando un sinfín de dudas.

Ante la pregunta de un usuario, que quería saber si sufrió mucho al romper su noviazgo, la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha respondido lo siguiente: "Ha sido la persona que más he amado en mi vida, pero de ese amor y desamor nació mi amor propio y eso no lo cambio por nada", ha sentenciado, sorprendiendo sobremanera a sus seguidores, que no están acostumbrados a escucharla hablar así sobre su expareja.