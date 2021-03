Paz Padilla da positivo en coronavirus: "Me notaba un dolor de cabeza raro"

"Se ha publicado que he dado positivo en el covid y, efectivamente, he dado positivo. Esta mañana me levanté y me notaba como un dolor de cabeza raro. Como tengo una amiga que tiene un ambulatorio la he llamado para hacerme la prueba. Me ha salido la de antígenos positivo. Luego, por protocolo de 'La Fábrica de la tele', me he hecho dos PCRs para asegurarme. Efectivamente, he dado en el covid", ha afirmado la presentador mirando a cámara y aclarando a todos sus seguidores las últimas informaciones que se habían publicado acerca de su estado de salud.