Que en el círculo de amistades de la novia del colaborador de 'Sálvame' hay un sinfín de rostros conocidos, es un secreto a voces. Sin embargo, su última relación de amistad ha pillado completamente desprevenidos a sus seguidores, que no se esperaban para nada esta conexión con una concursante de la última edición de 'La isla de las tentaciones' .

Una amistad que, ahora sabemos, se remonta a los tiempos en los que Marta López Álamo participó en el certamen de Miss Mundo . "Me estáis preguntando todo el rato", ha reconocido la modelo de 24 años, que ha resulto todas las dudas de sus seguidores sobre este asunto que tanto les ha inquietado en los últimos días.

"Hace dos años me presenté a 'Miss World' y quedé finalista junto a Tania Medina. Me veis mucho con ella porque me la llevé de amiga del certamen", ha confesado la novia de Kiko Matamoros, que ha compartido varias fotografías inéditas junto a la actual pareja de Alejandro Nieto.