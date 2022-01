Pero la presentadora se quedaba atónita cuando la pareja, al verse, se saludaba con un beso. "Te amo", le susurró Tania a Alejandro. "Cuando salimos de la isla yo no sabía lo que quería. Le pedí un tiempo. Pero vamos, me duró poco, la verdad. Quisimos intentarlo y hasta día de hoy seguimos juntos ", contaba después la modelo. "¡Era la sorpresa que tenía para ti!", añadió Alejandro muy contento dirigiéndose a Barneda.

Pero en su historia había otra persona que también jugó un papel importante: Stiven . El soltero de Villa Paraíso fue el máximo apoyo de la canaria en la experiencia. En el paraíso ella no llegó que había sentido mucha atracción por él. Sin embargo, ahora Tania asegura que jamás pensó en que irse con él fuera una opción ya que no sintió 'feeling' con él. Además, negó que hubiese pasado nada entre ellos.

No es lo mismo que defendió Stiven cuando se reunió con la pareja. Alejandro y Tania se levantaron para saludarle pero el soltero se mostró de lo más frío. No tardó en soltar el 'bombazo' por el que estaba molesto y por el cual Alejandro se ha preocupado mucho.

"Quiero hablar. Tengo ganas de decir que he sentido una gran decepción con Tania porque he visto una faceta que Alejandro probablemente también desconozca. Te hablo directamente. Ella sabe lo que ha pasado (...) Me he sentido muy identificado contigo en el aspecto de que has sido engañado por tu pareja", decía Stiven.