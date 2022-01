Marta López Álamo, preocupada por un problema de salud: "Me he quedado con la mosca detrás de la oreja"

Los anticuerpos son proteínas que se encargan de proteger al sistema inmunitario de agentes externos, como pueden ser los virus o las bacterias. No obstante, en determinados casos estos pueden atacar por error las células sanas, provocando lo que se conoce como enfermedades autoinmunes . En el caso de los anticuerpos tiroideos, cuanta más presencia tengan en el cuerpo, mayor será la probabilidad de desarrollar una enfermedad de tiroides.

En este sentido y tras ver cómo su analítica se salía de los parámetros normales, la novia del colaborador de 'Sálvame' no ha dudado en ponerse en contacto con el especialista , quien ha podido despejar todas sus dudas al respecto.

A pesar de que en su momento, tanto la endocrina que visitó como su ginecólogo (quien le mandó hacerse la analítica de sangre en un chequeo rutinario), aseguraron que todo estaba dentro de "lo normal" , Marta se quedó "con la mosca detrás de la oreja". La única recomendación que le dieron fue "realizar controles cada seis meses o un año", algo que para la modelo, que tuvo que lidiar durante años con un TCA y para quien la salud desde entonces es primordial, no era suficiente.

"Tengo el tiroides normal, lo que me dijo la endocrina y mi ginecólogo era correcto, así que solo tengo que controlarme cada año o semestralmente y ya. Puede o no desarrollarse en tiroiditis con los anticuerpos tan alterados, pero ya veremos qué pasa", ha dicho algo más tranquila en sus redes, a sabiendas de que esto podría acabar generándole una enfermedad que, a pesar de tener tratamiento, a día de hoy no tiene cura.