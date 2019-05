La madre de Oto Vans rompe su silencio y narra su dura historia: "Nació diferente a los demás niños"

No todo es como parece, y si no que se lo digan a Oto Vans, actual concursante de 'Supervivientes'. Conocido por sus peculiares maquillajes y sus excéntricos 'looks', el 'influencer' esconde tras esa imagen desenfadada una vida de lo más compleja. Su madre, Lea Tomicic, ha roto su silencio en 'Look' y ha narrado con todo lujo de detalles la dura historia de su familia.