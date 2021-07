La participación de Palito Dominguín en el reality show más extremo de Telecinco no se ha caracterizado por las disputas, traiciones y competitividad, sino por todo lo contrario. La joven siempre ha tenido buenas palabras y un trato inmejorable con sus compañeros. Sin embargo, la familia de la concursante no quiso recibirla en el plató porque no estaban de acuerdo con la eliminación. "Están enfadados. No solo mi familia, mucha gente dijo que era injusta mi expulsión. Mi salida no fue justa", explica la sobrina de Miguel Bosé.