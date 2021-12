Palito Dominguín se somete a un radical cambio de look: "Celebrando que soy rubia"

"Estoy feliz. Después de esta época en la que me he sentido fatal, teñirme el pelo me ha empoderado muchísimo ", ha reconocido la joven que, sin entrar en detalles, ha confesado que se trata de un cambio de look con el que pretende dar un toque de aire fresco a su vida. Y vaya si lo ha conseguido.

Eso sí, a pesar de mostrarse orgullosa de los resultados de su lavado de imagen, Palito Dominguín no ha conseguido librarse de las críticas . Comentarios negativos que, por supuesto, no han amedrentado a la exconcursante de 'Supervivientes', que se ha defendido con un alegato a favor de la libertad de cada uno.

"No le hago daño a nadie con este pelo y me tiene que gustar a mí. Este tipo de comentarios no son nada constructivos y no dicen nada de mí como persona. Si un comentario no es constructivo, hay que guardárselo antes de crear inseguridades innecesarias en personas ajenas por el mero hecho de rellenar el tiempo libre", ha respondido la exconcursante de 'Supervivientes' a una usuaria que le recomendaba volver a su anterior estilo.