La hija de Lucía Dominguín se ha sincerado sobre su relación con Miguel Bosé

Palito Dominguín no ve a su tío porque él vive en México

Palito Dominguín ha hablado abiertamente sobre su relación con Miguel Bosé. La exconcursante de ‘Supervivientes’ se ha sincerado como nunca en la revista ‘Lecturas’ y ha desvelado qué tipo de trato tiene con su tío actualmente.

La hija de Lucía Dominguín ha sido muy clara sobre su relación con Miguel tras concursar en 'Supervivientes' y ha confesado lo siguiente con total sinceridad: “No lo veo porque vive en México. Tenemos la relación de un tío que vive lejos. Hablas por teléfono, pero no más. Tengo muchos tíos, mi padre tiene diez hermanos”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Palito (@palitodominguin)

Palito ha revelado que su tío le ha ayudado económicamente con sus estudios, pero ha querido dejar claro que siempre ha tratado de obtener becas académicas para seguir formándose: “Me ayudó en algún momento, pero yo quería ganármelo con becas”.

La hermana de Bimba Bosé ha continuado sincerándose sobre su relación con el músico y lo ha hecho así: “Nos felicitamos los cumpleaños, de tío a sobrina. No tenemos una relación muy cercana. Aún no he hablado con él. Acabo de ver que está trabajando en ‘La Voz’ en México”.

Además, Palito ha decidido aclarar si está decepcionada con Miguel por no haberla apoyado durante su participación en ‘Supervivientes’: “No le pedí a nadie que me apoyase. Más que una decepción que no me apoyasen, ha sido una sorpresa la de gente que me ha apoyado”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Palito (@palitodominguin)

La exconcursante de ‘Supervivientes’ se ha pronunciado también sobre las polémicas declaraciones de su tío Miguel Bosé sobre el coronavirus, unas declaraciones que han dado la vuelta al mundo. “Cada uno tiene su pensamiento. Lo que piense él lo respeto, es su opinión”, ha señalado la joven.

Palito Dominguín habla de la música de su tío

Por si esto fuera poco, la hija de Lucía Dominguín ha confesado que le encanta la música de su tío y que se sabe la letra de todas sus canciones. “Iba a los conciertos de pequeña y me quedaba dormida en la mesa de mezclas con la mantita que llevaba mi madre”, ha contado.