Consciente de que su inusual ausencia en Instagram tenía algo preocupados a sus seguidores, la que fuera concursante de la última edición de 'Supervivientes' ha desvelado, por fin, la razón por la que no puede regresar a España . "Me preguntáis mucho que por qué estoy desaparecida. Estoy atrapada en Inglaterra", ha reconocido la hija de Lucía Dominguín con tono serio pero intentando quitarle hierro al asunto con su característico y contagioso sentido del humor.

A pesar de que Palito es de esas que le pone buena cara al mal tiempo, lo cierto es que la joven no ha podido evitar mostrar su frustración al verse obligada por las autoridades a permanecer en Inglaterra por un tiempo más largo del deseado.

Y es que, aunque la pareja tenía todo planeado de cara a la celebración del enlace, finalmente no pudieron asistir al evento. "Nos perdimos la boda y fue un chasco. Aunque ya estábamos en Inglaterra, no pudimos ir porque los dos dimos positivo en coronavirus. Primero yo, y luego Harry", ha reconocido la exconcursante de 'Supervivientes' que, hasta la fecha, no había hablado antes del tema.