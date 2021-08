La hermana de Bimba Bosé ha hablado alto y claro sobre su relación con el británico a través de sus historias de Instagram. “Chicos, que Harry y yo no hemos cortado. Es una broma”, ha comenzado expresando en sus historias de Instagram.

Además, la exconcursante de ‘Supervivientes 2021’ ha desvelado el motivo por el que ha compartido el mensaje de Harry en sus redes sociales: “Me estaba cachondeando de la gente que dice que uno de nosotros es más guapo que el otro y que no pegamos. No os preocupéis, no pasa nada. Era por hacer la gracia”.