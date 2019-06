Pol Badía 'GH' confiesa todo sobre su relación con Miguel Vilas y manda un mensaje a Adara: "No es nadie para hablar"

Pol habla de todas sus polémicas tras su paso por 'Gran Hermano'

El catalán se confiesa sobre su relación con Miguel Vilas

Pol Badía le manda un mensaje a su exnovia Adara en exclusiva para Outdoor

Ya han pasado varios años desde la participación de Pol Badía en la edición 17 de 'GH'. Sin embargo, son muchas las polémicas en las que se vio envuelto durante su paso por la casa de Guadalix. Su relación con Adara Molinero, o su presunto acercamiento con Miguel Vilas dentro de la casa, son solo algunas de las tramas más comentadas de su estancia en el reality.

En esta entrevista en exclusiva para 'Outdoor', Pol ha aclarado todas aquellas incógnitas que a día de hoy siguen generando dudas entre sus miles de seguidores. ¿Qué pasó realmente con Miguel Vilas? ¿Qué opinión tiene de la nueva vida de Adara? ¿Ha protagonizado muchas polémicas con sus excompañeros fuera del programa? El influencer habla sin pelos en la lengua sobre todas estas cuestiones y despeja todas las dudas.

Te conocimos en 'Gran Hermano', donde te presentaste con 22 años como estudiante de INEF y luchador profesional: ¿Cómo ha cambiado tu vida en estos años?

No me ha cambiado casi nada porque, gracias a Dios, tengo la cabeza muy bien amueblada. Sé que de la televisión no se puede vivir toda la vida y que la fama es efímera. Ha sido una experiencia más en mi vida. De hecho, he vuelto a lo que hacía antes. Cuando entré en 'GH' estaba cursando la carrera y este último año la he retomado. Además, también hacía lucha libre y el pasado mes de septiembre he vuelto a los ‘rings’. Así que no ha cambiado mucho porque sé que la fama es pasajera y he vuelto a mi vida de antes.

Si pudieras cambiar algo de tu paso por la casa de Guadalix, ¿qué sería?

Yo siempre lo he dicho, no cambiaría nada porque lo bueno de entrar sin estrategia y al desnudo, por así decirlo, es que todo lo que haces te sale de dentro. Nunca me he arrepentido de lo que he hecho porque me dejaba llevar. Igual lo que cambiaría no es el hecho de liarme con Adara, sino el haberlo hecho demasiado pronto porque en ese momento tu concurso queda ligado a esa persona. Todo lo que haces, no lo haces en solitario, pasas a depender de una persona. Cuando yo me lié con ella no llevábamos ni dos semanas de concurso e igual no se vio todo mi potencial. Tampoco me relacioné más con los demás por eso, porque me encerré en Adara. Por lo tanto, cambiaría eso: no el hecho de liarme, sino que lo habría hecho más tarde.

A día de hoy, ¿te consideras un nuevo Pol Badía?

La verdad es que no. Siempre he sido el mismo. De hecho, hay una cosa que agradezco a mis amigos de toda la vida. Cuando salí del concurso me dijeron: "Para mí no vas a ser el Pol de 'Gran Hermano', vas a ser el Pol de toda la vida". No considero que haya cambiado. Sigo siendo el mismo. Sé de dónde vengo y tengo los pies en la tierra. Y en cuanto a la madurez... sí que es cierto que en la casa maduré mucho. Es lo que digo siempre, yo entré como un chulito que creía que sabía todo de la vida, que no le faltaba nada por aprender y me he dado cuenta de que no es así. En el siguiente vídeo, puedes conocer mucho mejor a Pol a través de 20 preguntas personales:

En la actualidad, ¿con qué concursantes de tu edición sigues teniendo relación?

Yo realmente no tengo problemas con nadie y prácticamente me hablo con casi todos en mayor o menor medida. Sí que es cierto que no me hablo con gente, pero si el día de mañana me los encuentro por la calle, les saludaré sin ningún tipo de problema. Me llevo sobre todo con Candelas, con Rodri, con Bea... No somos amigos íntimos, pero sí me hablo de vez en cuando.

¿Y con Miguel Vilas?

Con Miguel Vilas nada. Es cierto que hemos coincidido en discotecas, pero siempre cada uno por su lado.

¿Has tenido algún tipo de disputa con algunos de tus excompañeros fuera de 'Gran Hermano'?

Sí, la última fue en la fiesta de grandes hermanos que se hace una vez al año. Yo fui a La Posada acompañado de Joao y, en un momento, coincidimos en el baño con Miguel y Clara. Yo, como soy educado, les di la mano, pero Miguel no me miró ni a los ojos. Hizo como si yo no existiera. Clara empezó a llorar, a sacar cosas del pasado, diciendo que ella lo pasó muy mal por los “Poldaras”…La Posada se convirtió en una batalla: Joao y yo contra Clara, porque Miguel estaba calladito. Chica, supéralo, han pasado dos años de 'Gran Hermano' y todos lo hemos pasado mal. Todos hemos tenido 'haters', fans, cosas positivas y negativas, pero no creo que te tengas que poner a llorar dos años después. Pero sí, hubo una discusión fuerte.

¿Y algún compañero que te haya sorprendido fuera de la casa? Ya sea para bien, o para mal...

Adara. Porque con todos sabía más o menos el vínculo que tenía y por eso la que más me ha podido sorprender es Adara… por el hecho de que había salido con ella de la casa y ahora mismo la relación es nula. No existe ningún tipo de relación. Es algo que si llego a pensar hace dos años, no lo hubiese creído. Las cosas se acaban, pero de ahí a tenerme bloqueado en todos lados... y no tener relación con una persona que considero que fue importante en su momento…

¿Haber participado en 'GH' ha tenido mucha repercusión en tu día a día?

No lo he contado en muchos sitios, pero yo cuando salí de la casa, no diré que sufrí una depresión, pero siempre me voy a acordar de algunas cosas. Yo salí un jueves de la casa y ese mismo viernes fui a mi casa. Una chica se paró en un semáforo en rojo, se bajó del coche y empezó a gritar: "Pol es el puto amo". Y yo dije: "¿Qué es esto?”. Al salir de ‘Gran Hermano’ me daba pánico salir a la calle. Por ejemplo, cuando iba al cine y veía un grupo de niños de 15 años, me ponía nervioso, se me aceleraba el corazón. Cuando salí de la casa estuve encerrado en mi casa y solo salía para ir a las galas y a los debates.

Fuera de 'Gran Hermano' se habló mucho de tu posible relación con Miguel Vilas... ¿Pasó realmente algo?

No pasó nada más de lo que se vio. Yo lo he dicho desde el primer día. Era un vínculo de amistad puro y duro y si me gustara tanto como dice la gente, cuando se me declaró hubiera apostado por él, cosa que no hice. O cuando lo dejé con Adara hubiera ido a buscarle. A día de hoy, no tengo ningún tipo de relación. Por mi parte, siempre lo he dicho y lo defenderé hasta la muerte, fue amistad.

En la última entrevista que hicimos a Adara, ella nos contó que te pilló hablando con Ricky, exconcursante de otra edición de ‘GH’

Su respuesta me hizo mucha gracia, te lo juro. Estuve un mes riéndome y aún sigo haciéndolo. Lo que pasó fue una coña... Ahora mismo no sé dónde está la conversación, sino la enseñaría. Fue una simple broma entre dos amigos. Un comentario pasajero que no iba a ninguna parte. Ya sabéis como es ella, ve cosas donde no las hay. En ‘GH’ veía que le tocaba la pierna a Meritxell, cuando no lo había hecho en ningún momento. Esta chica tiene alucinaciones y ve cosas donde no las hay. Era una conversación entre dos amigos que se quieren, que se tienen aprecio y que no va a más. Una chorrada... pero ella es experta en inventarse películas.

De tu paso por 'GH' es imposible no recordar tu historia de amor con Adara, una de las más recordadas... ¿Cómo viviste esa relación una vez fuera de la casa?

Fuera de la casa fue peor. No podía hacer nada, tenía que salir de casa con las manos detrás y una venda en los ojos. No me podía quitar la camiseta en los bolos porque se enfadaba, no podía hablar por el móvil con amigas porque se enfadaba, no podía quedar con una amiga a solas a tomar un café, tenía que venir ella... No podía decir que una chica era guapa. Como en la casa, pero peor. En ‘Gran Hermano’ todo es muy intenso y yo pensaba que, si alguien tiene un defecto, pues dentro de la casa se multiplicaba por mil. Confiaba en que fuera todo fuese mejor, pero no fue así. Cada día me recriminaba temas de dentro de la casa. Yo lo respeto, si vas a estar conmigo no pasa nada, pero no entiendo por qué quiso estar conmigo si cada día me tenía que recriminar cosas de la casa. Siempre discutíamos por cosas que habían pasado dentro de ‘GH’. Fuera no discutíamos, casi todo era por cosas de la casa. Yo le decía: "No me puedes decir nada de fuera que te haya hecho que te pueda sentir mal". Todo era de dentro. Horrible. Yo en ese momento pensaba que era feliz, pero a día de hoy lo pienso...

A pesar de todo lo que ha pasado y cómo ha acabado, ¿crees que Adara fue uno de los grandes amores de tu vida?

Sí, porque yo nunca había tenido una relación estable. Tenía mil líos y mil rollos, como todo el mundo, pero nunca había llevado a una chica a casa ni ido al cine, de compras o a comer fuera... y con ella, sí. Se puede decir que ha sido uno de los grandes amores de mi vida, claro que sí.

Y en la actualidad, ¿qué piensas de Adara?

Me da igual, te lo juro. Me da exactamente igual lo que haga con su vida, creo que lo dejé bastante claro cuando me preguntasteis por el hijo que había tenido. Yo lo único que tengo que recriminarle es que esta señorita no es nadie para hablar de Joao. De mí puede hablar lo que le dé la gana... Pero de Joao que se calle la boca porque él está a años luz de ella. Tiene mucha más clase y, además, no sabe nada de él.

¿Te dolió lo que dijo de Joao en una entrevista para 'Outdoor'?

Claro que me dolió. A mí, cuando me preguntasteis sobre el embarazo, yo hablé sobre ella porque conozco su forma de ser. No hablé de Hugo porque es un chaval al que no conozco. Yo puedo hablar de ella, no de él. Si quiere opinar de mí, que diga lo que quiera. Pero de Joao no tiene que decir nada. Además, hablar desde la ignorancia es lo peor que se puede hacer en la vida y si no tienes ni idea de nada, no sé por qué hablas de una persona que no te ha hecho nada. No sé qué tiene que hablar de él esta señorita... Así que sí que me dolió, lógicamente. A mí que me lapide si quiere, pero para hablar de él que se ponga jabón en la boca.

¿Sigues pensando a día de hoy que la relación de Adara con Hugo está estudiada por ella?

Sí, me mantengo en lo que dije y también te digo que no creo que Adara esté enamorada. Podría mentirte y decir que están enamoradísimos que van a durar toda la vida, serán felices para siempre y comerán perdices, pero no lo creo. No creo que esté enamorada. Y te lo puedo argumentar. A mí cada día me miraba los 'stories' de Instagram, también a mi madre... Hace dos meses le dio un 'me gusta' a mi hermano y cuando se dio cuenta lo quitó. Había muchas casualidades... Ella le daba 'me gusta' a esas frases de quinceañera de "tenemos un café pendiente”. No quiero que suene a sobrado pero creo que, a día de hoy, no me ha olvidado. Es lo que te digo, si tú estás feliz con tu pareja, en Mallorca, con un hijo y tal... ¿por qué ves mis 'stories', los de mi madre y los de mi hermano? Además, había muchas coincidencias. A lo mejor ella llevaba cinco días sin subir una foto, yo subía una y, acto seguido, subía una ella. No digo que esté enamorada de mí. Nunca diré eso... pero creo que no me ha olvidado.

¿Sigue mirando tus publicaciones?

Desde su cuenta, no. Es que ella tiene un negocio de uñas, si no me equivoco, y miraba mis 'stories' desde la cuenta de las uñas. Encima no se corta, dije públicamente que me miraba los 'stories' de Instagram y, al día siguiente, me bloqueó de esa cuenta. Al menos córtate un poco. Seguro que tiene alguna cuenta falsa… Pero no sé si me las mira, ni me interesa.

A ella, una de las cosas que le dolió fue que dijeras que Hugo podría ser su padre y que tú ahora estés con Maestro Joao

Pero es que yo no dije eso en ningún momento. De hecho, soy el primero que defiende la diferencia de edad en una pareja. No hay más que verme. Yo dije que en una de las primeras reconciliaciones con Adara, yo veía el juego ese que se traía en Twitter comentando el paso de Hugo por 'GH... Siempre diciendo "qué guapo está Hugo" y cosas así, y yo le dije... "Oye, ¿esto de Hugo qué es?". Y me dijo que era para ponerme celoso... "¿Cómo me va a gustar ese señor, si podría ser mi padre?", me dijo. Fue la propia Adara la que se refirió a Hugo como su padre. Yo en ningún momento he dicho que Hugo pueda ser su padre. Lo ha dicho ella en su boca. Por eso me hace mucha gracia cuando intenta darme un ‘zasca’ diciendo que Joao puede ser mi abuelo, porque yo no dije que Hugo pueda ser su padre en ningún momento. Lo dijo ella misma, y me lo dijo a mí. Yo soy el primero que defiende la diferencia de edad, a mí me da igual, como si se llevan 50 años. Así que ni abuelo, ni ostias, porque yo en ningún momento he dicho eso. Adara, recuerda que fuiste tú la que de tu propio novio dijiste que podía ser tu padre. No yo, guapa, un besito.

Si tuvieras que mandarle un último mensaje a Adara, el mensaje final, ¿cuál sería?

Lo que he dicho antes, de mí que diga lo que quiera pero de Joao, nada. Además, no quiero decir nada porque a la mínima me llaman despechado. No quiero darle ni un minuto de protagonismo... Pero tanto que dice que deje de hablar de ella... No sé cómo tienes tanta cara de decir que te deje en paz cuando en una entrevista de 20 preguntas, 18 son sobre mí. Que yo entiendo que esto es como un partido de tenis. Los dos hemos salido de una casa, es normal. Si yo lo entiendo, pero no tengas la cara de pedirme que deje de hablar de ti porque estás haciendo una entrevista en la que más de la mitad de las preguntas son sobre mí, guapa.

Y a ti, de todo lo que pasó, ¿qué es lo que más daño te hizo de la ruptura?

Me hizo daño el hecho de bloquearme y no darme ningún tipo de explicación. Si a mí me hubiera dicho: "Mira, Pol, no puedo seguir con esta relación porque lo paso mal... En la calle todo el mundo se desnuca al verte pasar...", eso lo puedo llegar a entender. Pero bloquearme sin darme explicaciones… El preguntarte todo el rato qué has podido hacer mal, porque no sé lo que he hecho mal. Ella dice que le envié cartas porque quería volver con ella y es totalmente mentira. Yo lo único que quería, y mis seguidores lo pueden corroborar, era sentarme a tomar un café con ella. No quería ni volver, ni no volver. Eso me daba igual. Yo lo único que quería era saber qué había hecho mal. A mí me hubiese encantado hace un año y medio ir a Madrid y tomarme un café con ella pero ya da igual. Pasado pisado y pa'lante.

Adara nos dijo que no se cree en absoluto tu relación con Maestro Joao, ¿qué tienes que decirle?

Pues que me da igual. Si no se la cree, pues que no se la crea. Yo lo vuelvo a decir. No quiero hacer de mi relación ningún espectáculo. No tengo que demostrarle nada a nadie. Desde septiembre me están llamado para sentarme en platós y yo no quiero sacar nada de esto... Que cada uno piense lo que quiera. Los que dicen: "Hasta que no veamos beso, no nos creemos la relación". Pues no. Yo le doy besos cuando me apetece y cuando no le doy, no le doy. Me parece una idea bastante infantil. Y Adara que se preocupe de su relación, que ya tiene bastante.

Ella nos contó que siempre dudó de tu condición sexual...¿Es verdad que dudaba de tus gustos? ¿Te llegó a preguntar si te gustaban los chicos?

Hombre, el tema de Miguel me lo sacaba día sí, día también. No me lo decía directamente porque, para empezar, yo estaba con ella y, me gusten los chicos, o las chicas, te tiene que dar exactamente igual porque estoy contigo, te estoy dedicando tiempo y solo tengo ojos para ti. Eso para empezar. Yo creo que sí, que siempre se lo ha preguntado. Pero vamos, que a la vez se estaba llamando tonta a sí misma porque si piensa que me gustan los tíos y estás conmigo... Suponiendo que me gusten los tíos, te estás llamando pringada porque te la he colado. Todas las dudas que tenía sobre mi condición sexual eran por lo de Miguel principalmente. Fuera no le di ningún tipo de razón para dudar.

A día de hoy, si Adara te dijera de volver, ¿se te removería algo?

El estómago. Iría rápidamente al lavabo.

¿Es un no rotundo? ¿Jamás volverías con Adara?

¡Claro que no! Soy una persona que “nunca dice nunca”, pero esto… por favor. ¿No ves que estoy más guaperas que nunca y con una sonrisa de oreja a oreja? Me va bien la vida. Claro que no. Sería volver para atrás y no quiero eso. Fuera, fuera.

¿Podemos afirmar que romper con Adara te ha cambiado la vida?

Sí. Me ha cambiado la vida. Yo estaba hecho polvo cuando estaba con ella. Yo llego a estar un mes más con Adara y acabo loco de la cabeza. Si ahora yo veo imágenes de cuando estaba con ella, y no me reconozco. Mira que soy un tío guaperas y que tal, pero hasta me veo feo en esa época, te lo juro. Pero yo creo que es porque psicológicamente estaba tan hecho polvo que físicamente me afectaba. Yo veo fotos de aquella época y me veo irreconocible. Ha sido lo mejor que me ha pasado. Pero bueno, que empiece la gente a llamarme despechado… Pero si queréis les miento y les digo que me encantaría volver con ella, no te jod*.