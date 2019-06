Maestro Joao consigue perder 19 kg en tres meses y muestra el resultado: "Estoy feliz"

"Maris, por fin he conseguido perder, en tres meses, los kilos que me sobraban. Estoy feliz y quiero agradecérselo a la doctora Electa Navarrete. Gracias a ella lo he conseguido y os lo recomiendo. Para adelgazar es la mejor, en apenas tres meses 19 kg. Olvidaos de la estética, es por salud, por felicidad, por vivir sano. Yo soy feliz. Gracias, Electa", ha confesado Maestro Joao a través de sus 'stories' de Instagram.