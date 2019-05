Pol Badía 'GH' rompe su silencio tras las fotos con Fernando Tejero: "Me siento utilizado"

Hablamos con Pol Badía tras salir a la luz sus fotos con Fernando Tejero

El exconcursante de 'Gran Hermano' fue pillado besándose con el actor

Pol Badía se pronuncia en una entrevista exclusiva para Outdoor

Pol Badía y Fernando Tejero se han convertido en dos de los hombres más buscados del momento tras la se han convertido en dos de los hombres más buscados del momento tras la publicación de unas imágenes besándose que podrían anunciar su relación. Después de que el actor de 'La que se avecina' haya afirmado en redes sociales que está soltero, en 'Outdoor' hemos podido hablar con Pol para conocer su reacción y saber cómo está viviendo todo este revuelo.

El exconcursante de 'GH' ha sido muy claro hablando de toda esta situación y, al ser preguntado por su relación con Joao tras la publicación de las fotos con Fernando Tejero, nos ha respondido así: "Nada de lo que siento por Maestro Joao ha cambiado. Ha ocurrido algo que estamos hablando y que tenemos que hablar, pero mis sentimientos no han cambiado".

Al sacar el tema de las comprometidas imágenes con Fernando Tejero que ha publicado la revista 'Cuore', Pol Badía nos ha sorprendido confesando lo siguiente: "Me siento utilizado, estoy descubriendo que esto esconde cosas que tengo que aclarar, pero en estos momentos lo único que me importa es recuperar mi relación con Joao".

Hablando sobre si cree que su imagen se puede ver perjudicada tras estas imágenes, pues muchas personas le han acusado de montajista, Pol se ha confesado así: "A mí de la imagen lo único que me preocupa es lo que le preocupe a Joao. Estoy centrado en eso y no puedo decir más. Me siento utilizado por los acontecimientos porque las cosas no son como parecen y vuelvo a repetir que lo que me interesa es solucionar las cosas con Joao y hablar con él. En estos momentos no me interesa nada más. Ni mi imagen, ni la de Tejero ni la de nadie, solo la de Joao.

Hace tan solo unas semanas, el exconcursante de 'GH' nos concedió una sincera entrevista en la que nos contó todos los secretos de su relación con Maestro Joao. Tal y como ha contado Pol ahora, los sentimientos por Maestro Joao de los que nos habló siguen intactos y está dispuesto a continuar su relación con él.

En los últimos 7 meses hemos podido verte viviendo una historia de amor con Maestro Joao, ¿cómo os conocisteis?

Yo no sabía quién era. Le conocí cuando participaba en 'Supervivientes', era mi concursante favorito. Me partía con él y veía sintonía entre los dos porque tiene un humor muy parecido al mío. Por ejemplo, cuando Jorge Javier le preguntaba cualquier cosa yo en mi cabeza pensaba una respuesta que, curiosamente, coincidía con la suya. Además, me enteré de que en mi edición de 'GH' él me apoyó a mí. Yo era su concursante favorito y en 'Supervivientes' él era el mío. Me hacía ilusión saber que Maestro Joao, en su día, me había apoyado a mí.

Cuando él salió de la isla, esperé un mes o así porque sé lo que es salir de un reality. Luego le escribí un mensaje a finales de julio o principios de agosto diciéndole: "Hola, soy Pol". Ha sido la primera vez en mi vida que he ido detrás de alguien, porque normalmente siempre van detrás de mí. Y nada, empezamos a hablar por mensajes de Instagram hasta que intercambiamos los números de teléfono. Siempre hablábamos por Whatsapp, por móvil…hasta que en septiembre fui a Madrid y nos conocimos. Tenía ganas de conocerlo.

Después de conoceros, ¿cómo disteis el paso de comenzar algo más serio?

Cuando quedé con él, jamás pensé que llegaríamos al punto en el que estamos ahora. Yo quería quedar con él, pero sin ninguna intención, de verdad. Es como si ahora veo ‘GH DÚO’, veo a un concursante que me hace gracia y me hace ilusión conocerlo… eso fue lo que me pasó con Joao. Quedamos, vimos que había ‘feeling’, que había química, que teníamos un humor muy parecido y tal… Ya te digo, que yo soy una persona que me dejo llevar si estoy a gusto con una persona, sea hombre, sea mujer, tenga pene o vagina, se llame Joao o Manuelita… Estaba a gusto con él, estaba feliz y, hasta el día de hoy. Estas cosas no se planean, son cosas que surgen.

Entonces, ¿cómo surgió la idea de empezar la relación realmente?

La primera vez que nos vimos ya hubo una química especial. Es algo que no me suele pasar con mucha gente, por no decir con nadie. Fue como que todas las piezas encajaron, como que estábamos destinados a conocernos. La primera vez ya hubo una conexión muy fuerte, aunque el beso no llegó hasta la segunda o tercera cita. Ahí ya me hizo remover las tripas como nadie habría conseguido.

¿Fue difícil para ti comenzar una relación con él?

No fue difícil. Joao y yo somos los impulsores del “polaoismo”. No digo del “modernismo” porque ya existe, pero sí del “polaosimo”. Yo siempre he sido una persona que hago lo que quiero en cualquier momento. No tengo que dar explicaciones a nadie… Me da igual lo que piense la gente. Si a mí me gusta una silla, una mesa, un hombre, una mujer o la televisión… me tienen que respetar. Yo no hago mal a nadie, ni me meto con nadie. Siempre he sido una persona a la que le han dado igual las críticas, así que no fue difícil en absoluto. A día de hoy es muy difícil encontrar la felicidad con alguien. Hay muchas parejas que no se quieren, que están por estabilidad, por rutina, como quieras llamarlo. Yo he encontrado la felicidad con él. Me saca 30 años y me da la estabilidad y la madurez que no me puede dar alguien de mi edad. Cumple todos los requisitos y me siento feliz con él… qué más da.

¿La diferencia de edad nunca fue un problema para vosotros?

Para nada. De hecho él tiene 55 años y sigue siendo un chaval de 20. Le encanta hacerse cosas, siempre de arriba para abajo, o sea que para nada fue un problema.

¿Has podido verle ya con su injerto capilar?

Sí, sí. Le está quedando bien. Al principio se notaba mucho porque le estaban saliendo las costras, pero ya se le están cayendo, así que guay. Le está quedando muy bien.

¿Qué es lo que te enamoró de Maestro Joao?

Tiene un fondo muy limpio. Es una persona que no tiene ningún tipo de maldad y me encanta cómo me cuida, lo atento que está, lo detallista que es. En realidad me encanta todo: su forma de ser, los valores que tiene, todo. No te sé decir solo una cosa, te estaría diciendo cosas hasta mañana. La clave es eso: todo.

Cuando saltó la noticia y siempre que publicáis fotos juntos os llueven tanto críticas como felicitaciones a partes iguales, ¿qué mensaje le mandarías a todos a todos esos ‘haters’ que se meten con vosotros?

Criticar por criticar es deporte nacional. Me hace mucha gracia. ‘Haters’ siempre va a haber. Como te he dicho, soy una persona a la que le dan igual las críticas, así que no les diría nada. Quien no quiera creer en la relación, que no crea y quien quiera creer, que crea. Pero sobre todo, que lo respete porque nosotros no nos metemos con nadie. Pero me da igual, antes de ‘GH’ ya tenía ‘haters’.

Parece que a Luismi (El Niño) no le sentó muy bien vuestro romance, ¿pasó algo?

Con Luismi… No es un tema tabú que tenga con Joao, pero sí que no quiero saber de él… Tampoco he hablado a fondo de Luismi con Joao y nunca suelo hablar con él de ese tema.

¿Has podido conocerle?

No, nunca. No quiero saber nada. Tampoco he hablado de si han tenido algo o no, así que no puedo darte ningún tipo de información. Pero sí que es cierto que sé que Luismi forma parte de la vida de Joao y ha sido una persona muy importante. Es como meter del dedo en la llaga. Creo que no tienen relación. No sé si estará molesto o no por nuestra relación, yo nunca le he puesto en contra ni nada. Lo siento si nos ve felices.

Muchos compañeros de ‘GH’ no se creen tu relación por la diferencia de edad

La gente dice que es un montaje por llevarnos 30 años. Me parece una mierda de argumento. No entiendo que usen ese argumento. Esta gente va de moderna y luego me llama montajista por estar con él. Un chaval de 24 tiene todo el derecho a enamorarse de un hombre de 55 años o de una chica de 24 o un chico de 18. La edad es un número solamente.

¿Tienes planes de futuro con Maestro Joao?

Es cierto que vengo mucho a Madrid. El hecho de vivir en un futuro igual sí, pero a día de hoy él vive con su madre y es complicado. Aunque no vivimos juntos, cuando vengo me quedo en casa de un amigo que vive al lado de él, a un minuto. No hemos pensado nada por el momento, nos iremos juntos a Canarias de viaje, eso sí. El amor mueve montañas y no llevamos mal la distancia. Lo máximo que he estado sin verle son dos semanas. El amor puede con todo y así nos echamos de menos.

¿Le has hablado a tu familia de Joao? ¿Le conocen?

A mi familia sí le he hablado de Maestro Joao. Mi familia quiere mi felicidad y si mi felicidad se encuentra con él, lo aceptan. Claro que saben que estoy con él. Personalmente, no han podido conocerle, pero sí que han tenido contacto. Joao ha hablado con mi madre por teléfono. De momento no se conocen, pero el día de mañana quién sabe.

¿Y tus amigos, le conocen?

Mis amigos viven en Barcelona y no han tenido la oportunidad de conocerle. A mis amigos no les impactó la noticia ni nada, porque yo siempre he hecho lo que he querido. Yo soy impredecible, una caja de sorpresas. Hace 20 años igual era un tema tabú, pero ahora creo que no pasa nada. Ningún amigo me ha dado la espalda, todo lo contrario.

En cuanto a tu condición sexual, ¿cómo te defines?

Me considero un moderno. Yo toda la vida he estado con chicas, pero ahora estoy con un hombre. A mí me gustan las personas. Si veo la felicidad en una persona, me da igual que sea chico o chica. Las etiquetas son algo del pasado. Si he estado con varias chicas y ahora con un chico, no tengo por qué encasillarme como gay. Tengo una aventura con un hombre y ya está. No siento que haya salido del armario, eso es un concepto anticuado. He recibido muchos mensajes de agradecimiento por dar el paso de hablar de mi relación con Joao. No siento que haya salido del armario, es una experiencia más.

Muchas personas creen que Maestro Joao y tú tenéis una relación abierta, ¿es así?

Estamos juntos y el secreto de nuestra relación es que no decimos lo que somos. No nos gusta que nos pregunten si somos novios. Somos dos personas adultas que se quieren, que se atraen. Ese es el secreto de nuestra relación, no poner etiquetas. Mientras él y yo lo tengamos claro, todo perfecto.

Tras haber tenido una primera relación con un hombre, ¿te verías saliendo con otros hombres en un futuro?

Si a día de hoy decido estar con un hombre, considero que no es una cuestión de salir del armario ni nada por el estilo. Soy una persona libre, moderna, hago lo que me apetece en cada momento y creo que es una experiencia más. No creo que sea una cuestión de entrar o salir del armario. Es ser libre, moderno y ya está. Todas las etiquetas son para anticuados.

Yo no me planteo no estar con Joao, espero estar siempre con él. Si el día de mañana no estuviésemos juntos, no me he planteado si estaría con un hombre o con una mujer. Con Maestro Joao espero no dejarlo nunca. Siempre vivo el presente y con él quiero estar siempre.