Una fecha muy especial ha removido los sentimientos de Raúl Ginés Sánchez . El exconcursante de 'La isla de las tentaciones' sufría hace unos meses una pérdida irreparable. En exclusiva para mtmad en su canal 'Tal Away' revelaba el duro trance que había pasado tras el fallecimiento de su padre a causa del coronavirus . Un repentino mazazo que es el culpable del bache personal que sufre y de las emociones que han aflorado en el día del cumpleaños de este.

El que fuera el novio de Claudia Acevedo ha contado la relación especial que le unía a su padre y cómo sería la celebración de esta fecha tan significativa, si el cononavirus no hubiese alcanzado a su familia. A través de su cuenta de Instagram , Raúl ha mostrado una serie de imágenes , acompañadas de un desgarrador mensaje que ha conseguido emocionar a sus amigos y seguidores.

De su progenitor ha destacado que ha aprendido muchas cosas, pero la enseñanza que más valora es todo el amor que les ha dejado y con el que él hasta ahora había superado todo tipo de pruebas. Un recuerdo que tanto a él como a su familia les duele mucho y les está haciendo pasar "momentos muy duros en casa" . Sin embargo, Raúl ha querido aprovechar el día del cumpleaños de su padre para mandarle un mensaje de esperanza: "Estaremos unidos y nos cuidaremos unos a otros, no te preocupes".

Aunque el canario ha intentado mantener la entereza a lo largo de estos meses ha reconocido que este golpe de la vida le tiene completamente bloqueado. Por eso ha aprovechado para pedir ayuda y que su padre le mande fuerza, "la necesito", ha sido su ruego. Del mismo modo también ha recordado aquellos instantes en los que tanto disfrutaba con él y ha asegurado que lo que le queda es mantener esa imagen intacta de tal como él celebraría su cumple: "Te imagino comiéndote un chuletón gigante donde estés y se me pone una sonrisa en medio de tanta lágrima".

Sus conmovedoras palabras han provocado una reacción en cadena de sus amigos y seguidores. Manuel González, Hugo Pérez y Cristian Jérez no han dudado en darle ánimos y en mandarle mucha fuerza. La que no se ha pronunciado ha sido Claudia Acevedo, su exnovia, con la que parece que últimamente no tiene mucho contacto.