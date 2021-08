Raúl, de 'La isla de las tentaciones', ha sufrido un aparatoso accidente que ha terminado enviándole al hospital . El ex de Claudia Acevedo sorprendía publicando en sus stories de Instagram una fotografía en la que se le podía ver con más de media pierna completamente vendada desde la sala de un centro médico. Una imagen que ha generado bastante alerta entre los seguidores del canario, que no han dudado en preguntarle directamente sobre lo acontecido.

"¿Qué cómo me lo hice? Mejor que no lo sepan", dice añade agradece a todos sus seguidores los mensajes de apoyo recibidos. Raúl no ha quería dar detalles de lo ocurrido y con sus palabras estaba dando a entender que su accidente se produjo por una caída tonta que le avergonzaba relatar. No obstante, tras ser preguntado de manera insistente por sus seguidores, el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha asegurado que el motivo de su nueva cicatriz en forma de V se debe a un corte que se ha hecho con un cristal. ¿Cómo? La respuesta a esta pregunta sigue siendo un misterio.