Para Rocío Flores el 2022 ha empezado lleno de novedades. Después de no esperar más para hacer algo que tenía en mente desde hacía mucho tiempo, la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores entraba en quirófano para someterse a un aumento de pecho . A las pocas horas de la intervención, la misma Rocío contaba lo contenta que había quedado y, aunque aún con molestias, reflejaba las ganas que tenía por mostrar el resultado . Algo que no se ha hecho más esperar porque esta ha presumido ya de escotazo en su última publicación de Instagram.

Advirtiendo que todavía tiene que ponerse cualquier prenda con el sujetador que le pusieron tras la intervención y que solo se ha liberado de él para hacer esta foto, la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco no ha podido evitar mostrarse de lo más ilusionada con el resultado, aunque su proceso de recuperación todavía no haya terminado .

"Primer vestido que me pongo después de la operación y aunque aún no es el resultado definitivo de mi pecho no os podéis imaginar la alegría que sentí", ha explicado la influencer en sus redes. Un look arrollador el que ha escogido Rocío Flores para mostrar sus nuevas curvas enfundada en un vestido que, según sus palabras, fue para una novia y que ella ha lucido encantada para su comunidad de más de 750 mil seguidores.