Rodrigo rompe su silencio sobre Adara y habla de su relación con Bea: "Le deseo que le vaya muy bien"

Rodri 'GH' habla más claro que nunca sobre Adara y Bea

Rodrigo Fuertes, de ‘Gran Hermano’, ha decidido pronunciarse en medio de toda la polémica de sus mensajes con Adara Molinero, que habrían provocado su ruptura con Gianmarco. El ex de Bea se ha pronunciado, en una entrevista para ‘Chance’, y ha hablado alto y claro sobre la ganadora de ‘GH VIP’ y su exnovia.

El madrileño ha decidido pronunciarse después de todo lo que se ha dicho y ha querido aclarar lo sucedido a la vez que ha explicado cómo se encuentra, en qué punto está su relación con Adara en la actualidad y lo último que ha pasado con Beatriz Retamal, la que fuera su pareja durante años.

Al ser preguntado por sus mensajes con la ex de Gianmarco, Rodri ha respondido así de tajante: “Ya lo dije en su día, no había nada y no hay nada en esa conversación. De hecho, hablé con Adara para que lo explique, lo saque o lo que quiera. De verdad que no hay nada”.

Desde su punto de vista, los mensajes son “normales” y de unos amigos que están de risas. “Salió un mensaje de que yo le decía que, cuando saliese del polígrafo, si lo dejaba que me llamara... La frase siguiente es: ‘yo sé que os vais a casar’, entonces son mensajes que no hay por dónde cogerlos”.

Él asegura que lo que se ha hablado sobre ellos está un poco “fuera de contexto” y que lo que han hablado es totalmente de broma y no hay nada picante. “No íbamos a quedar a escondidas como dicen... Además, ella vive cerca de mi casa y no la he visto nunca, entonces es absurdo todo”, matiza.

La aclaración de Rodri sobre su polémica con Adara

El influencer ha explicado que es cierto que la ganadora de ‘Gran Hermano VIP’ le tenía bloqueado en las redes sociales “desde hace cuatro años”. Tal y como ha contado, él supone que fue porque durante su paso por ‘GH 17’ no se llevaban nada bien. Además, Adara y Bea, por entonces pareja de Rodri, tampoco se llevaban bien.

Rodrigo ha querido dejar claro nuevamente que el motivo por el que se puso en contacto con Adara es porque el padre de su mejor amigo, novio de Elena, le pidió ayuda para que la apoyaran durante su paso por ‘GH VIP’. “Hasta ese momento no supe nada de ella, por eso es todo tan raro. Hasta que ella no sale de la casa y me agradece todo, no hablamos”, aclara.

El joven ha contado que Adara “está muy mal” por lo que él ha podido hablar con ella. “Está destrozada, le viene grande todo esto, y que pase rápido”, explica. En cuanto a su relación actual con ella, esto ha sido lo que ha dicho: “Ahora hablamos más porque con este lío, que nos explotó a los dos en la cara, pues hablamos más. Pero es lo mismo: cómo está, cómo está llevando esto y ya está. Nada más”.

Al ser preguntado sobre si cree que Gianmarco podría haber utilizado esos mensajes como excusa para irse a Italia, ha explicado que él no le conoce y que no tiene referencias de él. “Nunca lo he visto, no sé cómo es y eso lo sabrá Adara. Yo sé que lo que hablé con ella no tiene importancia y si el motivo ha sido ese para que se vaya, pues no sé”, cuenta.

Rodrigo 'GH' se sincera sobre su relación con Bea

Hablando sobre su exnovia, ha contado que con ella no tiene trato apenas y que la vio antes de que se fuera a ‘Supervivientes’. “Le deseo que le vaya muy bien y ya está”, ha señalado. El exconcursante de ‘GH’ ha confesado también que le regaló una pulsera de la buena suerte antes de que pusiera rumbo a Honduras.

“Es una que llevaba yo, roja, porque la vi asustada y la vi con nervios. Al final, pues bueno, hemos estado mucho tiempo juntos y pese a todo lo que ha pasado es gente a la que tienes cariño y quieres que le vaya bien. Entonces sin más, pasó eso y ya está”, ha explicado en referencia a ese encuentro con su ex.