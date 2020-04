Anita Matamoros se sincera: "Me han operado de urgencia"

“Os lo cuento porque lo raro sería no hacerlo. Os cuento todo y no quiero tener secretos. Hay que reírse de este tipo de cosas y nunca tomarlas como un drama”, ha escrito en su Instagram junto a un vídeo en el que se sincera por completo y explica qué ha pasado exactamente.

Sin embargo, tras un accidente doméstico, se ha golpeado esa zona y ha tenido que ser intervenida de urgencia sin poder esperar a que esta situación excepcional que vivimos acabe para poder hacerlo. “Me han operado de urgencia. Desde hace muchos años llevo un diente falso (…) Me tenían que poner un implante, pero antes me tenían que rellenar con hueso. Me di un golpe en casa y así estaba ayer antes de operarme”, ha contado mientras mostraba una imagen de cómo quedó su rostro tras el golpe.