Belén Roca habla de su pareja y se sincera sobre su hija: "Por fin está conmigo, he luchado mucho"

La extronista de 'MyHyV' cuenta en exclusiva los detalles de su nueva vida, su pareja y su hija

A Belén Roca la conocimos por primera vez cuando aterrizó en ‘MyHyV’. Su paso por televisión no quedó ahí, y pudimos verla también en el plató de ‘Sálvame’ y concursando en ‘GH VIP’. Tras varios años alejada del universo Mediaset, hemos podido hablar en exclusiva con ella, que se ha sincerado por completo sobre su nueva vida y nos ha abierto su corazón hablando de su novio y de su hija.

Su paso por ‘Gran Hermano’ no acabó como ella esperaba. La salud de su madre empeoró tanto que se vio obligada a abandonar el reality para vivir junto a ella los últimos días de su vida. Tras su fallecimiento, la extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se alejó de la televisión, pero siguió luchando por hacerse un hueco en el mundo audiovisual.

Dos años después de concedernos una complicada entrevista para 'Outdoor', cuando todavía se encontraba luchando por la custodia de su hija, hemos podido charlar con ella para saber cómo está viviendo el tema del confinamiento y conocer todos los detalles de su actual vida en Galicia.

Han pasado más de dos años desde que hablamos contigo, ¿cómo estás?

Me ha ido bien, la verdad. No he dejado la televisión y he estado en la radio local de aquí. También he trabajado como reportera en una televisión local gallega y luego con una empresa hemos sacado un programa de coches, que se llama ‘Next Stop’, donde yo soy la presentadora y entrevistamos a gente de muchos sectores. Con todo esto dek coronavirus, ahora se ha parado. La verdad que llevo una vida muy tranquila, viajo mucho la verdad y haciendo de mami 24/7.

¿Ha tenido lugar algún cambio importante en tu vida en estos años?

Por ejemplo, en el terreno amoroso ya llevo cuatro años con mi pareja si es a lo que te refieres. Todo el mundo piensa que estoy soltera, pero yo tengo pareja. Además, tengo ya por fin a mi hija conmigo. Es algo personal, está conmigo y estoy muy feliz ahora. Era algo por lo que he luchado mucho, ahora sí que estoy plenamente tranquila. Es un tema que me he quitado de encima gracias a Dios.

¿Qué tal llevas el tema del confinamiento? ¿Con quién lo estás pasando?

Lo estoy pasando con mi hija, mi hermano, que es médico, y mi perrito. Yo soy una mujer muy casera entonces, dentro de lo que cabe, lo llevo bien. Es verdad que es un poco locura porque, a ver, mi hija tiene 11 años, es hiperactiva, hace mucho deporte y me está costando bastante que esté tranquilita en casa.

Como a todos los niños, le gusta salir a la calle, jugar, no parar…Basta que te digan que no puedes salir de casa para que te agobies un poco. Es más que nada la incertidumbre. Yo dentro de lo que cabe lo llevo bien. A veces me aburro y me pongo a hacer Tik Tok’s como una loca. El resto de días estudiando con mi hija y ordenando todo. He colocado hasta los libros por orden alfabético, ya no sé ni que hacer.

También tomando medidas de precaución porque claro, mi hermano es médico y siempre está en contacto con pacientes. Sigue trabajando y de momento no ha cogido el Covid-19, pero tiene muchos compañeros que están cayendo.

Lo que menos me gusta es ver el miedo de la gente en la cara, cuando vas al supermercado o a hacer lo que sea. Hay que llevarlo lo mejor posible y yo intento hacerlo. Creo que hasta mediados de mayo no vamos a estar en una situación normal.

¿Cuántos años tiene ya tu hija? ¿Se parece mucho a ti?

Mi hija tiene 11 años, cumple 12 en diciembre. Físicamente a mí no se parece, es clavada a su padre. En el carácter sí que se parece muchísimo a mí. La describiría como una niña superinteligente y superdisciplinada con el deporte, con sus estudios y con todo. Es superconstante y supercariñosa. A mí realmente me ha ayudado muchísimo. Con todo lo que ha vivido, y que he vivido yo también, es como un angelito caído del cielo.

¿Qué tal lleva ella el encierro?

Le cuesta, la verdad. Los primeros días dejé que hiciera un poco lo que quisiera. Ahora, hemos hecho un horario, una rutina y tiene sus clases, su recreo y es muy constante. Hay momentos en los que todos nos agobiamos y no sabemos qué hacer. Hemos visto todas las series, hemos hecho miles de Tik Tok’s y cada una buscamos a ratos nuestro espacio dentro del piso.

A veces sacamos al perro, pero trayectos muy cortos para que nos dé el aire. Es difícil. Con una niña de 11 años es muy complicado. Pero bueno, ahí lo va llevando, es un recuerdo que tendrá para el día de mañana contárselo a sus nietos.

¿Dónde está tu pareja ahora?

Él vive aquí, pero le pilló fuera todo esto y ahora tenemos una relación por teléfono (risas).

¿Qué tal llevas el tema de la distancia?

Pues llevándolo, no me queda otra. Escribiré un libro un día de estos…Pero bien, se va llevando. Al final tienes tantas preocupaciones por la situación y por qué va a pasar cuando termine todo esto que sacas fuerza de donde no la hay. Después de la mochila que llevo, esto no va a ser ningún problema.

Nunca hablas de tu chico ni compartes nada con él en tus redes sociales, ¿por qué decidiste hacer esto?

Me pilló justo en un momento donde necesitaba descansar de la televisión. Expuse mucho mi vida, y me gustaba hacerlo. Mucha gente se sintió identificada conmigo. Recibía un montón de mensajes de gente que me contaba su vida, por todo lo que yo había vivido, y me veían como un ejemplo. A día de hoy me piden incluso que me haga un canal de Youtube para darles fuerzas, me dicen que me ven como una luchadora.

En toda esa locura, porque aún estaba recuperándome de la muerte de mi novio y de mi madre y del tema de la custodia, decidí que no estaba preparada para exponerle públicamente. Estaba centrada en luchar, conseguir un trabajo y en ejercer como madre. Fue un poco por ahí. El día de mañana ya veré que haré, pero no me apeteció.

¿Cómo conociste a tu novio?

De una manera muy normal, en una comida de amigos. Fue un poco así, justo acababa de salir de ‘GH VIP’, fue al poquito tiempo. Al final surgió el amor y aquí seguimos.

¿Tienes planes de futuro en mente con él?

Claro, aunque es verdad que tal y como está el mundo no me gusta planear nada. Siempre he querido casarme y tener una familia grande.

¿Te ves casándote con él?

A día de hoy sí, pero no sé qué pasara mañana. No lo digo por nada malo, lo digo por todo lo que puede pasar en esta vida. No quiero dar un titular como “me voy a casar” y que, de repente, por lo que sea, dentro de un mes me deja él o le dejo yo. Estamos muy bien, muy contentos, apoyándonos mucho y bueno, que sea lo que Dios quiera. Yo ya paso de hacer planes, igual el día de mañana os digo: “chicos, que me caso, venid a grabarlo”.

Te vimos en ‘MyHyV’ y participando en ‘GH VIP’, ¿te siguen reconociendo y parando por la calle?

Reconocerme me reconocen un montón. Da igual que me vaya a un pueblo escondido de Cuenca, como me pasó una vez que fui con mi padre. Había un chico que trabajaba en un restaurante y se levantó, me reconoció y fue superlindo. En Barcelona, en Sevilla…es verdad que me reconocen en todos lados.

Yo creo que es porque salí en muchos programas: en ‘MyHyV’, en ‘Sálvame’, en ‘GH VIP’…Hice entrevistas en un montón de revistas y al final creo que la gente me cogió mucho cariño. Salí en la tele en una época de mucha popularidad. Me reconocen más por ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ que por ‘Gran Hermano’. Por el tatuaje también, cuando me quedo sin camiseta es verdad que todo el mundo me identifica.

En el mundo de Instagram y en las redes sociales, la verdad es que soy muy vaga. No estoy todo el día publicando mi vida. Me sigue escribiendo un montón de gente diciéndome que me echa de menos, que a ver si vuelvo a la tele. De momento no me apetecía volver a salir mucho en la tele.

¿Te verías volviendo a la televisión o participando en otro reality? ¿Cuál te gustaría?

Sí. Me encantaría ir a ‘Supervivientes’, como reto personal, no por dinero ni nada. Siempre quise ir. De momento no ha surgido, igual buscan un perfil más de actualidad. Yo creo que eso debería cambiar. Hay mucha gente que transmite a través de la pantalla y eso se debería valorar también.

Por ejemplo, a ‘MyHyV’ volvería como asesora del amor. He vivido cosas muy fuertes y creo que puedo asesorar bien. Respeto mucho el trono y la figura de las pretendientas, pero yo tengo 32 años y pareja. Ahora no volvería de esa forma.

Me gustaría volver de una forma más profesional, yo he estado currándomelo mucho. No he estado quieta mirando a la pared. Hay mucha gente de realities a los que les gusta aparentar y compartir una vida que luego no es verdad. Yo tengo otras cosas que hacer, no me gusta aparentar lo que no soy. Yo me levanto todos los días, tengo que sacar adelante a mi hija, tengo que sacar adelante económicamente mi vida y luchar en este mundillo, haciendo cositas aquí en Galicia…