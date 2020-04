Maite Galdeano tiene un plan para salvar la economía de España: “Es una idea surrealista pero resultona”

El plan de Maite Galdeano para salvar la economía española

El discurso de la exconcursante de ‘GH’ ha dejado frases para la historia

“Pedro Sánchez, te he etiquetado, no sé si me estarás viendo”

Mientras lees este artículo, economistas de toda España buscan la manera de salvar al país de la crisis económico provocada por el coronavirus. Cientos de investigadores, políticos, profesores y estudiosos debaten, desarrollan fórmulas y pasan horas sin dormir para dar con la mejor solución. Todos ellos quieren encontrar la solución perfecta para todos. Y también Maite Galdeano ha querido hacer su particular propuesta en el que ha sido –bajo mi punto de vista- el momentazo en redes de esta semana.

Precisamente esa falta de interés en conocer las soluciones de la calle ha llevado a la pamplonica a formular un discurso ante la nación. O bueno, ante todos sus followers, que no son pocos. Igual que lo hizo Felipe VI como rey, Pedro Sánchez como presidente, ahora lo ha hecho ella como nuestra “elegida de dios” favorita.

Así, acompañada de un bolígrafo y un cuaderno donde llevaba apuntado su riguroso plan económico, la mamá de Sofía Suescun ha realizado un directo de Instagram para comunicar a los españoles que con ella al mando de la economía estaríamos a salvo. Tal y como lo oyen, o mejor dicho, leen por aquí: “Si me quiere Pedro Sánchez para su mano derecha, que lo haga”.

Entonces me imagino a Maite de asesora del Gobierno, de secretaria de Estado o incluso de ministra... Fantaseo con que cualquier papel le encaja como anillo al dedo y entiendo, tras escucharla, que con su primera medida pretende dar al país el estímulo económico que ella piensa que necesita.

“Es una idea un poco surrealista pero seguramente resultona. Resultona cuánto menos”, son las palabras con las que ha presentado su plan. Pienso que con un este comienzo la cosa promete y me acomodo en el sofá de mi casa para disfrutar al animal televisivo que vio nacer ‘Gran Hermano’ hace 5 años.

¿Inversión millonaria, bonos europeos, activación del empleo? Por supuesto que no, demasiado enrevesado para ella, porque la creadora de ‘hits’ como ‘La papela del camión’ propone ir directamente a la fábrica de billetes y ponerse a imprimirlos como locos. Sí, yo puse esa misma cara que acabas de poner tú cuando lo vi en directo.

“¿Por qué no hacemos trabajar a la Fábrica de Moneda y Timbre, to’ el rato, papel y papel tacatá-tacatá-tacatá-tacatá-tacatá, y a cada ciudadano darle un mínimo de unos 5.000 eurillos?”. En ese momento cierro los ojos y puedo ver la cara de Nadia Calviño, ministra de Economía, mientras Maite presenta así su medida estrella como mano derecha de Pedro Sánchez: imprimir más dinero y dárselo a todo el mundo. Sencilla pero directa, oye.

No tiene por qué ganar una millonada una persona que da patadas a un balón

En mitad de tanto estímulo visual y auditivo también me imagino a alguien de la Comisión Europea regalándole corazones en pleno ‘live’, y queriendo acudir al comité de expertos con el móvil en la mano emitiendo el directo de la de Pamplona al grito de “¡Tenemos la solución!”. Por darle a la imaginación un jueves por la noche que no quede. Total, hoy también me he quedado en casa.

Pero su plan no sólo se basa en imprimir dinero a espuertas y dárselo a todo el mundo. La ex gran hermana también ha propuesto rigurosos recortes que, de momento, solo se centrarían en un sector laboral determinado: los futbolistas. “No tiene por qué ganar una millonada una persona que da patadas a un balón”, ha asegurado. “¿Queréis seguir jugando al balón? Pues máximo 10.000 euros al mes”. Oye, pues tampoco me parece tan descabellado…

La tercera parte del ‘Plan económico Galdeano’, que así lo he bautizado mientras escribo esto, nos lleva hasta Nigeria. La exconcursante de ‘GH’ emplaza al presidente a mantener relaciones con el rey del país africano, ya que, según asegura, es una zona que tiene diamantes y petróleo. Aquí yo ya ni entro ni salgo.

El llamamiento de la exconcursante de 'GH' a Pedro Sánchez

“Pedro, espero que me escribas por Instagram, aunque a lo mejor me estabas llamando”. Sí, por un momento reconozco que me imaginé al presidente del Gobierno entrando en su directo y apuntando todas sus propuestas en una libreta.

Y es que se ha tratado de un discurso que no ha tenido desperdicio, que debería haberse emitido en prime time en televisión, que me ha hecho sonreír, a pesar de todo lo que estamos pasando, y que ha dejado algunas frases que ya deberían formar parte de la enciclopedia histórica de España.

“Me siento capacitada para llevar totalmente este país”, “Aquí voy a estar siempre implacable para ti, Pedro Sánchez”, “Vamos a ver, Pedro Sánchez, te he etiquetado, no sé si me estarás viendo” o “No me puedo creer que un virus haya paralizado a un mundo entero, colega”, son solo algunas de ellas. Imposible quedarse solo con una ¿verdad?

Vamos a ver, Pedro Sánchez, te he etiquetado, no sé si me estarás viendo

También durante su particular mensaje de Estado, la televisiva ha sido interrumpida por algunas llamadas con número desconocido. Por un momento, mi quise creer que el origen de la llamada sería desde el ministerio de Economía, el Fondo Monetario Internacional o del propio Pedro Sánchez.

¿Os imagináis al presidente después de una larga jornada en el Congreso de los Diputados, conectando con el perfil de Instagram de la elegida de Dios? Pues yo lo hice… No os engaño, de verdad.

Pero además de sus particulares recomendaciones para salvar la economía española, Maite ha llamado a la unidad de todos para salir de esta, ha alabado la labor de los sanitarios y las fuerzas de seguridad (aquí reconozco que me ha ganado) y ha manifestado que no le importaría tener una carrera política en el futuro (aquí, no tanto).

“Mi próximo paso sería entrar en la política”. Y sí, todos son risas hasta que te das cuenta que ella en un directo para redes consigue mantenerme pegado a la pantalla de mi móvil más tiempo del que lo haría cualquier político de turno.

Todo buen directo de Instagram debe tener algo de salseo. Y Maite lo sabe. En mitad de su ‘live’, Cristian Suescun ha conectado con su madre para hablar de cómo estaban llevando el confinamiento.

“Tómatelo como un descanso, para estar en casita, descansando la mente”, ha comentado el joven a su madre, antes de pasar a hablar de repostería. “No se puede estar todo el día comiendo torrijas”, un consejo más difícil de llevar a cabo en estas fechas que ponerse a imprimir todo el dinero del mundo en la Fábrica de Moneda y Timbre.

Después Maite, despojada de la cartera como posible ministra y enfundada en el traje de colaboradora (al menos en mi mente), se ha decantado por imitar a Hugo Sierra con su acento uruguayo: “Estoy haciendo con Ivana el papel de la historia con la carpeta”.

“¿Te liarías con Hugo, mamá?”, le ha interrumpido su hijo. “Si me liaría, sí. Todo se puede dar en la vida. Está buenísimo. Tiene un cuerpo monumental”, ha zanjado Maite Galdeano, que tiene la facilidad de pasar de dar las medidas económicas para salvar a un país a describir el cuerpo de Hugo Sierra en un mismo discurso.