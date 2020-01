Rosa Benito brinda por Gloria Camila con un mensaje con dobles intenciones: "Sin ti, no son nada"

Por ahora, Gloria Camila no ha respondido a la provocación de Sofía. Pero su tía, Rosa Benito , no ha podido quedarse callada y ha compartido en su cuenta de Instagram una fotografía sonriente, cervecita en mano, junto a Gloria.

"Brindemos por la gente que no te olvida, Para que hablen de ell@s... ell@s tienen que hablar de ti! Te necesitan!😂 Sin ti, no son nada🤔 Felicidades porque por donde pasas dejas huella!!!👠", escribió Rosa. Más tarde añadió: "Madre mía, que de gente hay picada. Si yo no he nombrado a nadie😜 Aquí el que se pica... Ajos come 😍". Un mensaje con dobles intenciones, que, aunque no nombra a nadie, es sencillo averiguar a quién va dirigido.