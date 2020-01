Sofía Suescun intenta reconciliarse con Maite Galdeano tras su distanciamiento: "Faltas tú, mamá"

El amor entre Sofía Suescun y Kiko Jiménez sigue más vivo que nunca. Tras los baches que ha pasado la pareja después de la participación del ex de Gloria Camila en ' GH VIP 7 ', lo cierto es que a ambos se les ve muy felices. Tanto, que no han dudado en celebrar las Navidades en Miami juntos, algo que provocó que Maite Galdeano atacara a su hija. Después de ese enfrentamiento ha sido la propia ganadora de ' Supervivientes ' la que ha decidido reconciliarse a través de un subliminal mensaje que le ha dedicado en un post de su perfil de Instagram.

"¿Mejor forma de empezar el año? Faltas tú, mamá", ha escrito la que fuera ganadora de 'Gran Hermano' en una imagen en la aparece junto a su hermano, Cristian Galdeano. En la foto sale posando la de Pamplona muy sonriente y dando la bienvenida a 2020. De esta manera, la ex gran hermana ha querido acallar todos los rumores de distanciamiento con su madre que empezaron cuando la propia Maite se quejó del tiempo que sus hijos, sobre todo su 'Sofi', la dejaban sola en estas fechas tan señaladas.

Maite Galdeano ataca duramente a Sofía Suescun por dejarla SOLAAAA en Navidad

Hay que recordar que la madre de Sofía estalló y atacó duramente a su hija al ver que esta estaba pasando las vacaciones de Navidad en el extranjero mientaras ella se encontraba sola en casa. Ya está bien de que me dejéis tantos días sola. Esto no los soporta nadie. No tenéis fundamento ni vergüenza", decía a través del programa 'Cazamariposas'.