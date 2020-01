Anabel Pantoja se defiende ante las críticas por su look en Nochevieja: "Quería estar cómoda en casa"

Anabel Pantoja e Instagram siempre son sinónimos de polémica. La sobrina de Isabel Pantoja y colaboradora de ' Sálvame ' ha tenido que salir de nuevo en su defensa tras haber recibido cientos de críticas por el look elegido por la joven para recibir, el que será, su año más especial.

Una simple camiseta de rayas, un pantalón negro y unas deportivas blancas; así decidía la sevillana despedir el año y así se lo hizo saber a sus seguidores a través de su última publicación del 2019. En la imagen, una sonriente Anabel Pantoja jugando en Cantora con el equipo de música de su primo Kiko Rivera, no se imaginaba todas las críticas que iba a recibir por parte de sus seguidores por el outfit elegido

La respuesta de la primera expulsada de ‘GH VIP 7’ no ha tardado en llegar. “Quería estar cómoda estando en casa. Y me apetecía ser yo misma, disculpad a todos y todas las que me habéis escrito que como podría ir así vestida un fin de año. A ser felices y a fijarse en otros detalles, causas o motivos muchos más importantes”, respondía Anabel molesta en otro post dónde se la podía observar de nuevo con la misma ropa con la que recibió tantos insultos.