Lo que en un principio parecía una mera casualidad finalmente no parece tener nada de casual . Desde hace algunos días, Rosario estaba abriendo boca a sus seguidores con lo maravilloso y emocionante que era su próximo destino. Un nuevo viaje que, para sorpresa de muchos, no ha hecho en compañía de sus inseparables amigas de 'La isla de las tentaciones'.

Aunque no hay ninguna confirmación oficial por su parte y Rosario ha apuntado en su último post que le "encanta que nadie sepa nada", lo cierto es que ha habido quién se ha percatado de que en el último 'storie' de la valenciana se escucha hablar de fondo a Stiven que dice lo siguiente: "No, no, no hemos hecho nada público".