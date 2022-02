Y, aunque está contenta con los nuevos aires que está dando a su hogar, la joven ha confesado que para ella ha sido difícil el que dejara Álvaro la casa que compartieron juntos. Tanto es así que la joven no ha podido con la situación de verse sola en el piso y le ha encontrado a este un remplazo para poder seguir compartiendo convivencias. Del nuevo inquilino admite que tiene el "cuarto muy desordenado" , pero que se entienden a las mil maravillas.

Respecto a la decoración de su hogar, lo que ha querido hacer Rosario en su casa es un nuevo espacio donde estar ella cómoda y que no le invadan los recuerdos. Con miras a seguir incluyendo nuevas ideas y a hacer otras remodelaciones porque desde que se fue Álvaro, "la he cambiado", comenta orgullosa. Después de esta etapa, lo que tiene claro la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' es que quiere ser independiente y que a la única que no cambia por nada es a su gatita, Melocotón que es la verdadera reina de su hogar.