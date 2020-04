Rosario Mohedano rompe una lanza a favor de Rocío Carrasco:”Siempre estoy en medio y eso es difícil”

Incluso la joven se ha atrevido a hablar del distanciamiento familiar que hay desde hace unos años de una parte de su familia con la hija de la cantante. Y una cosa tiene clara: ella ha tomado el relevo de su tía Rocío, que velaba porque la familia estuviera siempre unida y feliz. “Siempre estoy en medio y eso es difícil. Cuando tengo que decir algo o tirar de las orejas, lo hago. Con los míos, no me corto. En eso, he salido a mi tía”, ha explicado la cantante.