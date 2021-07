La exnovia de Tom Brusse ha recibido al alta hospitalaria

La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha hablado sobre su parte médico

Sandra Pica, sobre su estado de salud: "He pasado mucho miedo"

Tras cinco días ingresada en el hospital, Sandra Pica ha recibido el alta hospitalaria. A su salida del centro clínico, la exnovia de Tom Brusse ha atendido a los medios de comunicación que allí la esperaban y ha dado la última hora sobre su estado de salud. Con cierta preocupación por lo conversado con los médicos y los resultados de las pruebas todavía por determinar, la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha explicado todos los detalles de su ingreso hospitalario.

No han sido días nada fáciles para la catalana, a la que se le ha juntado su ruptura con el exconcursante de 'Supervivientes', las presión social por parte de aquellos que han juzgado su forma de actuar, las críticas (de las que también la ha defendido su madre) y, para colmo, su delicado estado de salud.

El pasado lunes, la que fuera tentadora de 'La isla de las tentaciones' preocupaba a sus seguidores compartiendo una fotografía desde el hospital. Sin embargo, aquella publicación no iba a ser más que la primera de muchas, pues Sandra Pica ha estado ingresada un total de cinco días.

Sandra Pica desvela los resultados de su última analítica

Tras dar por cerrada esta etapa hospitalaria al recibir el alta médica, la catalana ha contado por primera vez lo durísimos que han sido estos días para ella. "Ingresé por distintas causas. Tenía toda la zona abdominal inflamada y con un poco de infección. No sabemos de dónde viene. Si a eso le añadimos que a día de hoy mi analítica de sangre es un cuadro...", ha comenzado explicando la joven frente a las cámaras y los micrófonos de 'Europa Press'.

Aunque estos días ha estado informando a sus seguidores en pequeñas píldoras sobre lo que los médicos le iban contando, esta ha sido la primera vez que ha hablado sin tapujos sobre su verdadero estado de salud. "He sentido mucho miedo. He empezado a tomar conciencia de la importancia de la salud. Pensamos que somos jóvenes, que no pasa nada…tengo 20 años y, la verdad, me he acojonado", ha confesado con total sinceridad la que fuera novia de Tom Brusse, que todavía esta a la espera de conocer los resultados de las últimas pruebas médicas a las que se ha sometido.

He sentido mucho miedo

La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha comenzado un tratamiento

Además, este ingreso le ha servido a Sandra Pica para saber qué sufre de importantes cuadros de ansiedad para los que ha tenido que recibir un tratamiento específico. "Pensaba que no me afectaba nada, siempre estoy bien y supersegura, pero estos días en el hospital me he dado cuenta de que tengo cuadros de ansiedad. Me han tenido que recetar medicación. Me cuesta bastante espirar y me da un color muy fuerte en el pecho", ha asegurado la joven, que ha estado sometida a una gran presión social desde que tomara la determinación de romper su relación con Tom Brusse en 'Supervivientes'.