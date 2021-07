Ante la situación todavía de incertidumbre por no tener un diagnóstico que les saque de dudas están haciendo de nuevo frente a las críticas. "Estamos muy preocupados. Sandra no está en su mejor momento. Llegó a urgencias casi con 40 de fiebre y todavía no saben de dónde le viene ese dolor abdominal", ha querido aclarar a los periodistas. Según ella misma ha contado, por recomendación médica, su hija no está viendo la tele ni está al tanto de todas las noticias, sin embargo, a través de las redes sí que le llegan algunos comentarios en los que ponen en duda su enfermedad para evitar el encuentro prometido con Tom Brusse.