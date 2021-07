"Me ha sorprendido bastante una pregunta que no paro de recibir". Así es como Sandra Pica ha respondido a una cuestión que no han dejado de hacerle a raíz de unas palabras suyas. La incógnita de a qué se dedica profesionalmente cuando está fuera de la televisión. Queriendo aclarar que en el momento en el que se encuentra ahora tiene trabajos en redes y también hace puntuales colaboraciones en programas, su día a día no es muy diferente de lo que ha hecho toda la vida, rodeada de su familia. "No quiero vivir únicamente de eso", ha confesado.