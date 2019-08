Kristian 'GH' arriresga con un cambio de look y se tiñe de rubio platino: "Locuras de verano"

A principios de este año, más conocido como el pelocho de '', sorprendía diciendo adiós a su sello de identidad y se rapaba sin miramientos su característica melena tan abundante y rizada. Pues bien, este cambio no debió ser suficiente para el que fuera concursante de 'GH 14', ya que ha vuelto a sorprender a todos con un nuevo y arriesgado 'look'.

Como era de esperar, ¡la reacción de sus seguidores no se ha hecho esperar! Y es que, a decir verdad, este cambio de 'look' ha sido todo un éxitazo entre sus 'followers', que le han dedicado todo tipo de piropazos: "Ole Kris, renovarse o morir", "Me encantas de rubio", "Estás rubio... ¡No me lo creo", "¡Qué guapo estás!, "Cambio radical", "Wow... ¿Rubio? ¿Eres tú?" o "Te veo guiri total", son algunos de los comentarios que ha recibido el pelocho.