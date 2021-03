La extronista de ‘MyHyV’ se ha pronunciado en su canal de ‘mtmad’ para que todos sus fans puedan saber qué le ha pasado exactamente. Mostrándose muy dolida, casi al borde de las lágrimas, la andaluza ha asegurado que no está bien. “No puedo decir que estoy feliz, porque no lo estoy. He tenido que volver a medicarme”, ha revelado.