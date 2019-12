Verdeliss se sincera y cuenta la verdad de su nueva casa: "Hemos pasado un montón de problemas"

Verdeliss ha utilizado su último vídeo de 'Youtube' para aclarar una de las grandes dudas que sus fieles fans se han estado preguntando durante los últimos meses. Tras compartir todos los avances de su nueva casa de ensueño, donde está deseando mudarse con toda su familia, la exconcursante de ' GH VIP ' ha querido contar toda la verdad sobre lo ocurrido, que ha hecho que todavía no estén instalados allí.

Aprovechando la visibilidad que le otorga dicha plataforma, ha explicado que ha estado hasta arriba y por eso no había compartido mucho más contenido aparte del que estaba mostrando en Instagram y en 'mtmad'. "Me falta tiempo para todo", ha confesado ante la atenta mirada de sus fans.

Abriéndose por completo sobre el tema de su casa y la mudanza, que parece no terminar, ha aclarado lo siguiente: "Hemos pasado por un montón de problemas. Ya estamos tomando riendas en el asunto. El objetivo es poder disfrutar las navidades aquí con nuestros hijos". Aunque aún no pueden vivir ahí por distintas circunstancias, están llevando cajas para agilizar un poco todo el proceso: "Hemos ido trayendo cositas, pero no artículos básicos del día a día que necesitamos allí donde estemos".