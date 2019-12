Steisy 'MyHyV' comunica que se opera el pecho: "Es por un tema de salud"

Estas han sido las palabras con las que la andaluza se ha dirigido a todos ellos: "Sí, me opero las tetas. Son ya 10 años con estas prótesis, que me encantan y nunca me las quitaría si no fuera por un tema de salud. Mañana a las 8:30h entro en quirófano y no puedo confiar más en @clinicasdiegodeleon y en el Doctor Revuelta. Espero que no me pase como a Sansón con el pelo (jajajaja). Tranquilos, seguiré siendo la Steisy porque chicos, sin tetas, también hay paraíso. Os iré contando cada paso en mis 'stories'. Para todos los fans que tenemos en Onlyfans, hoy subiremos el último vídeo con estas bubis, pero seguiremos igual de activos. Muy buenas noches y mil besos".