Suso consigue conquistar el corazón de Marta López: “No me equivoqué contigo”

A través de su perfil de Instagram y con unas fotos junto a Suso, Marta López le ha dedicado unas palabras al exconcursante de 'GH VIP': "Suso, ahora que ha pasado el tiempo y todo está más tranquilo, me alegra saber que no me equivoqué contigo, que por más que te piquen no entras al trapo y no te vendes por dinero, no todo vale. Que eres un gran compañero, que eres buena persona, que me gusta compartir programas contigo, que es fácil trabajar a tu lado. Y nunca olvides que el tiempo pone a cada uno en su sitio".