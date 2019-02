Tutto Durán da un nuevo paso musical: “Toda mi mentira de ‘GH’ se está haciendo realidad”

El que fuera el primer anónimo que se atrevió a entrar en la casa de 'GH VIP 5' está de enhorabuena. Desde que pusiera la banda sonora en su edición del reality, Tutto Durán se ha consagrado en el mundo de la música y cada vez le llueven más propuestas. Su single 'Me Gustas' arrasa en las listas y hasta ha regalado la perfecta velada de San Valentín a sus amigos Cristiano Ronaldo y Georgina. No contento con eso se guarda todavía más sorpresas que ha desvelado para nosotros en su entrevista más íntima.

La música le llegó a Tutto Durán después de un cúmulo de grandes casualidades. Tras el paso de estos dos años el jugador de fútbol que quería ser cantante y que entró como estrella de la música en 'GH VIP 5' siendo realmente cristalero puede ahora presumir de vivir de ella. El canario ha visto cómo la vida es una pura paradoja que ha hecho realidad la que fuera su gran mentira.

El destino tenía previsto un hueco de honor en el panorama musical para Tutto y él ha sido honesto con la oportunidad y no ha perdido el tiempo: tres singles de éxito en el mercado, su gira 'Bipolar Tour' en marcha, acústicos privados para los más vips, una colaboración internacional destinada a arrasar en verano y todavía muchos más retos por cumplir, que no duda en contarnos. Con mucha cercanía Tutto habla de su pasado, presente y futuro sin perder en ningún momento la sonrisa que, desde hace dos años no se le va de la cara:

Te conocimos en 'Gran Hermano VIP' y ahí descubrimos a ese león encerrado que rugía música como en alguna ocasión has dicho y en 'GH VIP 6' otra vez estuviste presente con tu nuevo tema 'Me Gustas', ¿qué significa eso para ti?

'Gran Hermano' me dio la oportunidad musical de mi vida. Logré la visibilidad y mi rumbo cambió a partir de ahí. Me gusta la metáfora del león porque de alguna manera 'Gran Hermano' me hizo rugir por primera vez en la música y siempre estaré agradecido por ello.

Has logrado colarte en el número uno en Spotify, tu gira Bipolar Tour cuenta con mucha expectación... ¿que tiene Tutto Durán que enseñarnos de nuevo con este proyecto?

Han pasado dos años desde que la gente me conociera con 'Como vuelvo al pasado' y desde ese tiempo solo he sacado tres singles porque el tiempo en la industria es un poco más lento. Ahora queremos lanzar temas más seguidos que va a poder ver la gente en 'Bipolar Tour'. Ahí seré yo totalmente desnudo con una banda entera orgánica y con mis canciones que parten de las cosas que me pasan e inspiran. La gira se llama 'Bipolar Tour' porque en un momento estoy cantando una balada a piano y, seguidamente puedo poner a la gente bailando merengue. Quería jugar un poco con esa montaña rusa.

Y de ser anónimo a una estrella de gran proyección en este momento, ¿en qué ha cambiado tu vida desde que te descubriera España entera?

Mi vida tuvo un antes y un después de 'Gran Hermano'. Yo no he cambiado en nada. Sigo en mi mismo barrio, en mi isla y con mi misma gente. Sin embargo, sí que ha cambiado mi tranquilidad económica, que ahora me conocen y que trabajo de lo que me apasiona. Antes de entrar en 'Gran Hermano' trabajaba limpiando cristales y desde que me contactaron para el reality todo en mi vida ha sido positivo y ahora el hecho de que alguien pague una entrada para escuchar tu música… Es algo ya indescriptible.

¿A quién debemos tu nombre?

Mi nombre se lo debo a mi abuelo y surgió en la época en la que yo jugaba al fútbol. Él era el típico abuelo fanático que no faltaba a ningún partido de su nieto y que se ponía a gritar mi nombre 'Augusto' como un loco, pero eso con la adrenalina del momento le resultaba largo y complicado. Entonces un día vino y me dijo que me iba a llamar Tuto y todos los sábados en partidos lo repitió, repitió y con la broma me quedé Tuto. Después cuando me metí en el mundo de la música como tenía que buscar algo un poco más artístico le añadí una 't' y así ya completé el nombre italiano (risas).

Lo máximo que te puede ocurrir es que un compositor diga que le gusta una canción tuya y la quiera cantar contigo

Dime dos virtudes de Tutto y algún que otro defecto

Pues de defectos te diría que soy el tío más despistado de la historia, soy un poco pasota y a veces parece que estoy en otro mundo. Me abstraigo fácilmente. De virtudes diría una que me inculcaron desde chiquitito y creo que es una buena virtud. Soy honesto. No engaño absolutamente a nadie. En 'Gran Hermano' me dieron una oportunidad de música y fui honesto con la gente y con mi verdad y por eso estoy en la música. También soy constante. Puedo querer algo y estar hundido, pero me reinvento y consigo con positividad ese objetivo. Eso es lo que me pasó antes de 'Gran Hermano', yo estaba prácticamente en la calle durmiendo en el coche con la guitarra y me decía a mí mismo esto me salva, esto me salva y al final me salvó.

Vuelvo a tu single 'Me Gustas' y a la persona que te animó a arrancarte en la música cuando te compró una guitarra, ¿es una declaración a tu pareja por todo lo que habéis vivido juntos?

Sí, la loca de remate es ella y mi día a día junto a ella. La letra habla de ese puntito de locura que necesita el amor. A veces yo soy el loco y otras ella. Yo no tenía nada que ver con la música y el hecho de ser cantante y compositor me lo he encontrado gracias a que me regaló una guitarra cuando estaba en una depresión. Me veía tan mal que usó la vía de la música como terapia y al final no es que me curara es que la música me salvó.

La música no entraba entre tus planes y tu pasión inicial era el fútbol. El peor momento en la vida de Tutto llega cuando abandona el fútbol y pierde el rumbo de todo, ¿cuál fue el detonante para llegar a eso?

El fútbol era lo único que sabía hacer. Se me daba bien y de ello hice mi profesión y me pagaban, pero no me gustaba. Lo dejé porque se me creó un vacío. Yo iba a entrenar una hora y me parecía como si fueran ocho o diez horas seguidas. Se me hacía eterno y eso era porque no estaba haciendo lo que me gustaba. Entonces decidí con esa pequeña honestidad hacia mí mismo, ir al entrenador y, aunque tenía uno de los mejores contratos que he firmado, le dije que no era feliz y me volví al barrio. Empecé a trabajar entonces en un autorepuestos de coches y allí estuve mucho más feliz hasta que la crisis me dejó sin trabajo.

¿Cómo viviste eso?

Fueron momentos muy duros y de muchos reproches sobre todo cuando nos desahuciaron. Ahí empecé a culparme por las antiguas decisiones y, a consecuencia de todo ese peso caí en una depresión brutal.

La música no es que me curara, la música me salvó

Sin embargo, en medio de esa tormenta apareció la música...

Sí, todo pasa por algo y gracias a verme en el momento más negro encontré luego la música. A partir de ahí fue todo muy rápido. Yo nunca pensé que estaría componiendo una letra porque yo no tengo estudios musicales, sin embargo, me di cuenta de que no necesitaba saber música, solo tenía que encerrarme y sentirla. Esa es mi fórmula para componer.

No tengo estudios musicales, pero me di cuenta de que para componer solo necesitaba encerrarme y sentirlo

¿Cuál es el mejor recuerdo que guardas de tu etapa en el fútbol?

Cuando debuté con el equipo de mi tierra, la Unión Deportiva Las Palmas en el antiguo y emblemático estadio insular. Fui el último canterano en debutar y el primero en inaugurar el nuevo estadio. Un momento muy especial. Son las cosas que me pasan: el primer canterano, el primer anónimo en entrar en 'Gran Hermano VIP'… (risas).

¿Sigues manteniendo contacto con tus antiguos compañeros de fútbol?

Sí, claro era una convivencia de ser casi familia y conservo amigos de diferentes sitios. Lo que me quedó del fútbol fueron las personas.

Igual ahora te utilizan de banda sonora en los vestuarios... No serían ni los primeros ni los últimos porque ya descubrimos a Cristiano Ronaldo y Georgina muy fans de tu primer single 'Como vuelvo al pasado', ¿qué supuso eso para ti? ¿Tuviste algún contacto con Cristiano Ronaldo después de ese famoso capítulo?

Lo de Cristiano y Georgina fue increíble. A ella le gustaba mi música, ese single y otras canciones que no sé ni cómo las tenía. Georgina empezó a subir stories haciendo deporte con canciones mías y tenía el detalle de etiquetarme en ellas. Yo no sabía quién era ella y después me quedé loco cuando me enteré de que era la novia de Cristiano Ronaldo. Luego él hizo un baile con mi single y al subir ese vídeo, la canción se disparó ya en todo el planeta y eso me llevó directo al Disco de Oro. Por eso quise agradecerle personalmente y decirle que, gracias a su detalle pude tener muchos más bolos. Les hice un acústico de regalo en su casa hace dos años. Allí les canté varias canciones a guitarra y fue genial, toda una experiencia.

Hay una canción muy especial para ti y la eterna inacabada como has dicho en alguna ocasión, 'Otra oportunidad', ¿por alguna razón especial?

Es la eterna inacabada porque precisamente está buscando esa oportunidad. Tiene una cosa especial y ya la llevo a un ochenta por ciento, pero necesito que termine de ocurrir algo para acabarla. El compositor que sabe eso no la fuerza y espera, porque las canciones se escriben solas para que tengan un plus, para que guarden verdad.

¿Compones todas tus canciones?

Sí, todas. Esa es mi verdadera vocación antes que ser cantante.

El éxito a nivel nacional es indiscutible, ¿hay planes para cruzar el charco?

Pues estuve hace menos de un mes en Miami para un proyecto que saldrá en verano: una colaboración con Nacho el cantante venezolano que forma parte del dúo Chino & Nacho. Con esto se cierra el círculo. Todo lo que era mi mentira de 'Gran Hermano' se está haciendo realidad paso a paso sin forzar nada. En el reality yo era una estrella que vivía en Miami Beach y tenía a Nacho de telonero mío… Ahora voy a hacer una canción mía con él. Él no sabe nada, pero cuando empecemos a grabarla le contaré todas estas maravillosas coincidencias.

Voy a hacer una colaboración con Nacho de una canción mía (Chino & Nacho) que saldrá en verano

Además del próximo con Nacho, ¿con quién te gustaría también hacer un dúo?

Con Rafael porque es más que un cantante y le admiro profundamente. Él sale a un escenario y está por encima de todo.

¿Fuiste el primer anónimo de la historia de 'GH VIP', ¿cómo contactaron contigo?

Hice la maqueta de 'Como vuelvo al pasado' con 60 euros que no tenía y mi novia casi me mata, pero conseguí por un contacto mandarla y la persona que la escuchó a día de hoy es mi representante. Le cogí en el momento adecuado y me dijo, yo te ayudo, pero no te desesperes que esto es lento. Al tiempo recibí una llamada suya, me pidió disponibilidad y justo ese día me había quedado en paro y estaba viendo entrenar a mi hijo pensando qué haría a partir de ahora. Fue todo muy rápido. Me compró unos pasajes para Madrid y un coche me llevó directamente hacia Mediaset. De pronto me vi en una sala con todos los directores y el ojo detrás de mí de 'Gran Hermano'. Yo creía que iban a coger una canción mía para el concurso, no que iba a ser el concursante anónimo de la edición.

Cuando sales de la casa te das cuenta de que eso es un mundo aparte y que cada uno tiene su vida fuera

De esa etapa, ¿mantienes relación con alguno de tus compañeros?

Hablo mucho con Sergio y ha venido a verme a los shows. Por Instagram hablo mucho con Marco Ferri que me suele comentar cosas, Ivonne Reyes que le encanta mi música, con Alejandro Abad y con Aless Gibaja que tiene familia por la isla y cada vez que viene siempre me avisa y vamos a comer o cenar juntos. Con Alyson y Daniela no tengo ese contacto. Cuando sales de la casa te das cuenta de que eso es un mundo aparte y de que cada uno tiene su vida fuera.

¿Estás viendo 'GH DÚO'?

No lo estoy viendo porque con el lanzamiento del single, la próxima colaboración con Nacho en Miami estoy un poco desconectado de la televisión, pero sí seguí muy detenidamente la última edición de 'GH VIP 6'.

Miriam Saavedra fue la justa ganadora porque lo dio todo por el concurso, pero a mí me ponía nervioso

¿Te gustó Miriam Saavedra como ganadora?

Si lo miras en base a juego, programa, quizá era la ganadora porque lo dio todo por el concurso, pero a mí personalmente me ponía muy nervioso.

¿Te animarías a participar en 'Supervivientes'?

Me encantaría ir porque soy de una isla y estoy seguro de que llegaría con 15 kilos de más en pescado.

