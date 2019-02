Laura Matamoros y Daniel Illescas ya no esconden su amor: Las pruebas

Después de que la colaboradora de 'GH DÚO' confesara haber comenzado unatras poner punto y final a su noviazgo con Benji Aparicio , mucho se ha hablado sobre la nueva ilusión de la hija de Kiko Matamoros. Laura Matamoros ya no esconde el buen rollo que tiene con Daniel Illescas y no se corta en demostrarlo en público. A través de su perfil de Instagram, la opinionista de 'MyHyV' ha sido la encargada de hacernos partícipes de su buena sintonía. Parece que la hija de Kiko Matamoros echa mucho de menos a su chico, que está en Indonesia, y no ha dudado en dedicarle a su nuevo amorque dejan más que clara la complicidad que hay entre ambos.