Coto Matamoros rompe su silencio tras conocer la enfermedad de su hermano Kiko: "Me parece un espectáculo despreciable"

Después de queconfesara en 'Lecturas' que tiene varios tumores en en la vejiga y que tendrá que ser operado, las reacciones de su entorno más cercano, y lejano, no se han hecho esperar. Tras la emotiva carta de su hija Anita Matamoros y las declaraciones de su hijo Diego , ahora ha hablado, el hermano del colaborador de ''.

Con la naturalidad que le caracteriza, Coto Matamoros se ha pronunciado en 'Jaleos' y le ha dedicado unas duras palabras a su hermano asegurando que ya en su día anuló "todos los sentimientos que podía tener hacia él". Con estas contundentes declaraciones ha hablado en el citado medio: "Me parece un espectáculo despreciable comerciar con la desgracia y con toda su vida. Mi concepto sobre él no va a cambiar por una enfermedad". Pero esto no es todo, Coto ha expresado que su hermano tiene enfermedades más graves como la morfofobia y es por eso que se ha hecho "más de cuarenta operaciones" porque, según él, quiere tener una imagen impecable.