En estos momentos, Tom Brusse es uno de los colaboradores de 'La última tentación', programa en el que exconcursantes de 'La isla de las tentaciones' harán frente a su pasado. Y no solo ahí. El joven también se encuentra opinando sobre la participación de Sandra Pica en 'Secret Story'. Ahora, el que llegase a la final de 'Supervivientes' abandonará su sitio de trabajo para participar en un nuevo reality show en Francia , según informa 'Okdiario'.

Y es que, ha sido el propio Tom Brusse el encargado de confirmar la noticia al citado medio. Eso sí. El colaborador de televisión no ha querido dar detalles ya que no puede hacerlo "por confidencialidad". El empresario marroquí ha podido adelantar que entrará solo y que "no es mucho tiempo, estaré fuera cinco semanas, volveré para la primera semana de noviembre".