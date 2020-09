Toñi Moreno se ve obligada a sufrir la distancia que la separa de su hija . Su trabajo es sinónimo de viajar, lo que no permite a la periodista pasar todo el tiempo que le gustaría con su pequeña. Sin embargo, fiel a su característico positivismo, la que fuera presentadora de ‘Viva la Vida’ y ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ sabe muy bien cómo sacar el lado bueno de las cosas y, a través de las páginas de 'Diez Minutos', la hemos podido ver disfrutando de un emotivo reencuentro con su adorada Lola.

Unas palabras que fueron aplaudidas (¡incluso!) por Paula Echevarría y Eva González que, como madres, empatizaron a la perfección con las palabras de Toñi, que escribía: “Te echo de menos a rabiar. Hay días en los que necesito que me toque un Euromillón porque me parte el alma separarme de ella”.

Así ha sido el tierno reencuentro de la periodista con su hija Lola

La pequeña (que ya tiene ocho mesecitos ) se funde en los brazos de su mamá, que sonríe emocionada y encantada de volver a tener junto a ella al “amor de su vida”. Y es que, desde hace unos meses, la palabra ‘amor’ ha ganado un nuevo significado en la vida de la de Cádiz, que no necesita de otra cosa que no sea el cariño de su hija Lola.

Toñi Moreno escribe un libro sobre su experiencia como madre

“Sé que no voy a ligar en años, pero ni falta que hace…ella lo llena todo”, comentaba reflexionando sobre esto mismo la periodista que, además, ha escrito un libro en el que ha volcado todos y cada uno de los pensamientos que la invaden en esta nueva y maravillosa etapa.

“Es mucho más duro de lo que había pensado. También es verdad que no me intento mostrar perfecta, porque no lo soy”, señala la periodista, que ha empleado sus redes sociales para inmortalizar este emotivo reencuentro. “Nada puede salir mal”, ha escrito junto a un precioso ‘selfie’ en el que la vemos disfrutando de su peque.