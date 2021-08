En este sentido, la mamá de Aimar, Irati, Laia, Julen, las mellizas Eider y Ane y Miren ha querido compartir cómo ha sido su evolución en estos primeros meses de gestación , donde la fotografía en la que aparece con más tripa es previa a su estado físico actual. Pero, además de los vómitos, Verdeliss ha querido explicar algunos 'secretos' del embarazo a aquellos 'followers' que no lo han vivido nunca. "7 semanas vs. 11 semanas", escribe en sus redes. "Y no, no está el orden invertido", puntualiza.

"Se puede decir que, a efectos técnicos, la tripita es causada por el embarazo…pero en significado literal, no es “de embarazada”. De hecho, no será hasta la semana 10-12 en que el pequeño inquilino y sus “extras” (bolsa, placenta…) ocupen la totalidad del volumen uterino", continúa explicando que la expansión uterina no tiene lugar hasta el cuarto mes de embarazo: "Y a partir de ahí, oficialmente, se produce la expansión del útero…haga POP y ya no hay stop jeje (y en multíparas más evidente, ya que la faja abdominal no ofrece la misma resistencia). Os cuento estas cositas, como info para muchas seguidoras…que me preguntáis si “es normal” seguir casi planita".