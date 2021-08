Verdeliss cuenta cómo está llevando el embarazo de su octavo hijo: "Está siendo el peor de todos"

La exconcursante de 'GH VIP 6' se encuentra esperando a su octavo hijo

Verdeliss asegura que de haber tenido otros embarazos tan malos no tendría una familia tan numerosa

La noticia de que Verdeliss espera a su octavo hijo nos ha dejado a todos sin palabras. La exconcursante de 'GH VIP' compartía este jueves por la noche la buena nueva con todos sus seguidores después de conseguir mantener en secreto su embarazo durante cuatro meses de gestación. Estefanía Unzu sabe perfectamente qué es y cómo se siente una mujer en estado de buena esperanza, aunque para ella, este está siendo el peor de todos ellos.

La mamá de Aimar, Irati, Laia, Julen, las mellizas Eider y Anne y Miren ha tenido un primer trimestre horrible y ha llegado a asegurar que muy probablemente se habría planteado tener una familia tan numerosa si hubiese experimentado los mismos síntomas en sus embarazos anteriores.

La influencer ha querido tener este gesto de "honestidad" con sus seguidores para explicar que no siempre es todo tan bonito como parece en redes sociales. En este sentido, Estefi, reconoce que llegó a pensar en pedirse una baja para poder descansar. "Me aferraba a la idea de que en la semana 12 todo pasaría y así ha sido. Casi de un día para otro".

La que fuera la primera embarazada en entrar y concursar en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra ha querido sincerarse después de haber recibido un montón de felicitaciones y comentarios por parte de su comunidad preguntándole cómo estaba llevando este embarazo. Una preocupación normal teniendo en cuenta los problemas que tuvo durante su último embarazo y que acabaron con el nacimiento de Miren de forma prematura.

"Quiero dar las gracias porque la gran mayoría de vosotros me habéis preguntado cómo me encuentro ahora. Qué bonita y necesaria es la simple pregunta de '¿Cómo te encuentras?' Ahora estoy bien. Pero tengo que confesar que he pasado un primer trimestre turbulento. No tanto por complicaciones, el embarazo ha ido rodado y no he tenido ningún tipo de susto, el bebé está estupendamente, sino por los síntomas", explica la youtuber.

"Yo ya he pasado obviamente por esto en embarazos anteriores, pero guau… nunca me había pegado tan, tan fuerte. He tenido muchísimas náuseas, muchísimos vómitos, muchísimos mareos… Estaba que me caía por los rincones. De hecho, recuerdo cuando estuvimos en las vacaciones en Huelva que me auto obligué a estar bien. Hay veces que es necesario ponerse la careta", cuenta relatando su experiencia.

Verdeliss estalla nuevamente ante los haters y descubre el motivo real de su bajada de peso

La navarra lleva semanas denunciando públicamente el acoso que está recibiendo últimamente en redes sociales por su físico y por su delgadez. Aunque siempre se ha caracterizado por tener una constitución delgada, en las últimas semanas sus seguidores habían evidenciado una bajada significativa de peso. Una realidad que encuentra explicación tras revelar los problemas que ha tenido que afrontar durante el primer trimestre de su octavo embarazo.

