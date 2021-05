¿Por qué decimos esto? Al tintar Fabio en su piel el número clave para ellos de su aniversario, Violeta también ha dado un paso adelante que llevaba tiempo queriendo hacer. "Me da mucha impresión", indicaba no sin miedo la influencer cuando se ha tumbado en la camilla y ha comenzado el proceso para lucir nuevo tatuaje. En el cuello y con también un mensaje muy significativo , ha aguantado la influencer las agujas en su piel.

El significado de los tatuajes de Violeta

En total ha contado Violeta que alrededor de unos veinte tatuajes tiene por todo su cuerpo . Y, ¿qué significa cada uno de ellos? También lo ha querido explicar por primera vez para todos sus seguidores. Para ello, la influencer ha empezado por el primero de todos: el que menos le gusta y el que se hizo sin el consentimiento de sus padres. "Mi primer tatuaje me lo hice con 16 y me arrepentí al día siguiente", ha confesado. Este es su nombre en el brazo enganchado con una especie de cadena que tiene el significado de amor y libertad.

También Violeta ha mostrado la unión que tiene con su hermana Lila de la que lleva su nombre tatuado en la piel y con la que próximamente se quiere hacer otro tatuaje conjunto: un símbolo egipcio que significa 'protección'. La influencer lleva a su Canela en letras, que se lo tiene que repasar y también su signo del zodiaco: "Soy terriblemente Piscis" y eso tenía que verse dibujado, además de algunas frases que la inspiran y con las que se definía desde la época de Tuenti: "You are beautiful when you are happy"; o un verso de la canción de Rihanna en el empeine "brilla siempre como un diamante".