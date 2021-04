Violeta despierta de una prueba médica y emociona a Fabio: "Tenía que haber llevado el anillo"

Para Violeta Mangriñán está siendo un mes complicado de pruebas. La exconcursante de 'Supervivientes' ha tenido recientemente algunas molestias y eso, unido a su problema en la vesícula le ha obligado a hacerse varios chequeos hasta que los médicos puedan darle unos resultados. Su última visita ha sido para hacerse una gastroscopia , que ella misma ha querido indicar que no es "nada grave", pero al tener que ponerle anestesia general eso ha preocupado más a su pareja, Fabio Colloricchio .

"No os preocupéis", ha alertado Violeta a sus seguidores, ante los vídeos que tanto ella como Fabio han colgado en sus historias de Instagram. Por lo visto según la exconcursante de 'Supervivientes' esto es algo que siempre le pasa cuando se despierta de la anestesia, aunque en este caso ha sido muy sincera con las intenciones que tiene con su novio .

Precisamente, ese llanto y esas palabras le han llegado al alma a Fabio que no ha dudado en compartirlo emocionado. El ver a su chica tumbada en la cama y llorando le ha sobrecogido al igual que sus palabras. "¡Qué bella!", decía el modelo ítalo-argentino mientras le colocaba bien la mascarilla en su cara. Un despertar de la anestesia que ha traído consigo una importante revelación .

La revelación de Violeta tras la anestesia

Con lágrimas en los ojos y, sin ser consciente de que estaba siendo grabada por su pareja, Violeta admitía un plan para el que no quiere más esperas. Ante la pregunta de Fabio de si tenía ganas de casarse pronto, la extronista de 'MyHyV' le daba un "sí" rotundo y con bastante aceleración: "Yo me quiero casar contigo, pasar mi vida contigo". Una declaración que Fabio no esperaba ni tan repentina ni tan sentida y se lamentaba en el vídeo que si lo llega a saber lleva "el anillo en el bolsillo".