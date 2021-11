Violeta Mangriñán, paralizada tras sufrir un horrible episodio: "Fabio estaba muy asustado"

La exconcursante de 'Supervivientes' creía que le estaba pasando "algo muy grave"

Violeta Mangriñán padece Síndrome de Hashimoto, enfermedad que podría producirle alteraciones cardiacas

No es la primera vez que Violeta Mangriñán sufre ataques de pánico. La ansiedad se apodera de ella y la paraliza por momentos, aunque hasta la fecha no le había ocurrido algo semejante a lo que ha vivido esta mañana. Un episodio ella ha calificado como "horrible" y que ha asustado tanto a la exconcursante de 'Supervivientes' como a su novio Fabio.

Violeta se ha despertado "mareada, con taquicardias y el corazón aceleradísimo". Pero eso no ha sido todo. La valenciana tenía un fuerte "tembleque en las manos y estaba sudando". Todo sin motivo aparente alguno. Una situación que se ha prolongado durante casi una hora y que no parecía parar: "ha sido horrible y no se me pasaba".

La extronista de 'MyHyV' ha creído por un momento que le "estaba pasando algo muy grave" e incluso su novio Fabio Colloriccio ha llegado a asustarse. No obstante, ha sido él precisamente el que ha logrado tranquilizarla un poco, apoyándola y acompañándola en este duro momento, ya que "a él le pasó hace años" algo parecido. "Él dice que es un ataque de pánico, pero me sorprende porque ha sido nada más levantarme y cuando yo he sufrido ataques de pánico ha sido por momentos en los que me he puesto muy nerviosa, pero es que esto ha sido nada más levantarme", dice aún con el susto metido en el cuerpo.

"Puede que sea un bajón de tensión, no sé… el caso es que estoy asustada porque ha sido nada más levantarme y eso es muy raro. No entiendo nada, pero os juro que no sabéis lo feo que ha sido, a medida que se me iba pasando me entraban ganas de llorar del susto que he pasado", cuenta la joven a través de su cuenta personal de Instagram.

Tras relatar su experiencia, su comunidad de 'followers' pronto se ha volcado con ella. La joven fue diagnosticada hace tiempo con el Síndrome de Hashimoto, enfermedad que afecta a la glándula tiroides y es la causa más común de hipertiroidismo. Esta patología crónica puede provocar alteraciones cardiacas, algo que Violeta desconocía y que ha sabido gracias a los relatos de sus seguidores.