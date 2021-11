Violeta Mangriñán no da crédito con el comportamiento que ha tenido Fabio Colloricchio en los últimos días. Muy sorprendida por la actitud de su novio , la que fuera concursante de ' Supervivientes ' ha hecho público el último gesto que el cantante ha tenido con ella, por el que sigue alucinando. A través de sus 'stories' de Instagram, la influencer ha compartido las conversaciones privadas que ha mantenido con él y sus seguidores no han dudado en opinar al respecto.

Y es que, Fabio ha tenido una sorprendente actitud con su chica que la ha dejado totalmente descolocada . Muy impactada, la valenciana ha mostrado la lacrimógena carta que el argentino le ha escrito sin previo aviso: "Hola, solo te quería decir que te amo con toda mi alma y que siempre serás la mujer de mi vida. Que eres la más guapa del mundo para mí. Te extraño. Me apetecía decírtelo, para que lo sepas. Nunca dudes de mi amor, por favor. Me doy cuenta de que estoy todo el rato pensando en la música y al final mi vida sois tú y Canela. Ustedes son la razón de vida que tengo".

Sin palabras al leer lo que su chico le ha escrito por sorpresa, Violeta no ha dudado en reaccionar. Unas esperadas palabras que también ha querido compartir con sus seguidores a través de sus redes sociales, haciendo pública su respuesta: "¿Qué mosca te ha picado? ¿Estás bien? Me hiciste llorar, idiota. Gracias, podría acostumbrarme a estos buenos días de por vida. Y hasta aquí el momento pasteloso, que si no empalaga mucho".

Tras el intercambio de mensajes, lo cierto es que el comportamiento de Fabio no solo ha sorprendido a Violeta. A los seguidores de la it-girl les huele raro todo lo que ha pasado y no han dudado en hacérselo saber personalmente a ella, mandándole varios mensajes cuestionando la efusiva actitud de su pareja.

"No te quiero asustar, pero cuando les dan esos arrebatos a los hombres es porque una cagada muy gorda han hecho. Ojalá y no, pero huele a cuerno, Violeta", ha comentado una usuaria de Instagram, sembrando la duda de una posible infidelidad en la pareja. "No es hate porque me encantáis, pero yo pensaría que ha hecho algo y se siente mal", ha asegurado otra de sus seguidoras, quien también piensa que Fabio está arrepentido por algo.